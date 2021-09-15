У держбюджеті-2022 зобов'язання щодо пенсій будуть виконані - міністр Кабінет міністрів 14 вересня ухвалив проєкт головного фінансового документа країни на наступний рік

16:54, Сьогодні

Кабінет міністрів 14 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік, і 15 вересня передасть його на розгляд до Верховної Ради. Про основні параметри фінансового документа в програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це проєкт бюджету, який пропонує уряд, у Верховній Раді можуть бути пропозиції, буде конструктивна дискусія. Як буде бюджет відрізнятися - цей процес ще не визначений. Зараз ми показали свою версію", - сказав міністр.

Марченко запевняє, що 200 млрд грн, передбачених для Пенсійного фонду, дозволять виконати всі зобов'язання.

"Це нормальний показник, щоб виконати ті зобов'язання, які взяв на себе уряд. Зокрема, за рахунок цих коштів буде забезпечено індексацію пенсій з 1 березня, доплати військовим пенсіонерам понад 10 млрд грн. Також доплати пенсіонерам 75+. Тобто ці кошти зараз у бюджеті передбачені", - сказав міністр.

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Марченко також зазначив, що перевірка тих, хто хоче отримувати соцдопомогу та субсидії, не припиняється.

"Верифікація постійно здійснюється, зокрема Міністерство фінансів проводить. Ми обмінюємося інформацією з Міністерством соцполітики, даємо пропозиції щодо перевірки осіб, які, на нашу думку, не мають отримувати соціальну допомогу. Цей процес постійний, я не бачу проблем", - сказав міністр.

Марченко зазначив, що кошти, виділені на оборону, дозволять посилити потрібні ресурси.

"На Міністерство оборони направлено 13,4 млрд грн, зокрема, на програму розвитку озброєння, це кошти державного бюджету. Крім того, ще передбачено 20 млрд грн державних гарантій, є додаткові житлові програми на суму близько 15 млрд грн, це в тому числі для сектора безпеки й оборони. Ці кошти дозволять істотно збільшити ресурс сектора безпеки та оборони", - сказав Марченко.

Як повідомляє LIGА.net, проєкт бюджету розробляли на основі бюджетної декларації 2021-2024 років. Основні макропоказники, закладені до держбюджету-2022: доходи 1,277 трлн грн; витрати 1,465 трлн грн; дефіцит 3,5% (5,5% у 2021 році, до 2024 року повинен скласти 2,7%, заявив Марченко); зростання ВВП 3,8%; інфляція 6,2%; середня зарплата 15 258 грн.