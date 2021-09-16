Експорт лісу з України це злочин, який призведе до поганих наслідків - Ляшко Лідер Радикальної партії прогнозує, що в країні закриються деревообробні й меблеві підприємства

12:02, Сьогодні

До кінця 2021 року в Україні можуть відновити експорт необробленого лісу, прийнявши відповідний закон. Скасування мораторію на експорт деревини призведе до того, що в Україні закриються деревообробні підприємства, і приймати такий закон не можна. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" сказав лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Політик вважає, що ухвалення закону про експорт вимагає від України Європа.

"Ви процитували керівника Держлісагентства, що нібито не очікується попиту іноземців на український ліс. Вони просто дурять українців. У Європі величезний дефіцит деревини, і там підприємства зупинилися, і саме тому вони вимагають від України знову відновити варварське вирубування лісу і вивезення необробленої деревини для того, щоб завантажити свої підприємства", - сказав Ляшко.

Лідер Радикальної партії назвав експорт лісу злочином.

"Скасування заборони на вивезення необробленого лісу закінчиться одним - всі підприємства деревообробної та меблевої промисловості ляжуть, їм будуть кранти. Зараз я перебуваю на невеликому деревообробному підприємстві, де працюють 25-30 осіб. Я в них запитав, що буде з підприємством, якщо дозволять вивезення лісу. Керівник відповів: нам буде кінець. У мене запитання до влади: куди подіти 30 новгород-сіверців, які працюють на цьому підприємстві? В цілому в Новгород-Сіверському районі 6 підприємств, де працюють 300 осіб, куди вони подінуться? Вивезення необробленого лісу - це такий же злочин, як і продаж української землі", - сказав Ляшко.

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Також він закликав "припинити перетворювати Україну на сировинну колонію". На думку політика, "влада повинна запропонувати програму розвитку, щоб не 6 підприємств було в районі, а 60".

Нагадаємо, Україна заборонила експорт лісу-кругляка 9 квітня 2015 року. У Європейському Союзі у відповідь на це заявили, що заборона на експорт лісу є порушенням ключових торговельних положень угоди про асоціацію, які забороняють будь-які форми обмежень на експорт.

Як передає "Укрінформ", голова Держлісагентства Юрій Болоховець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив: "Я прогнозую, що до кінця року закон про ринок деревини буде прийнятий. Я не бачу великих загроз - ані з точки зору збереження лісового фонду, ані з точки зору захисту і підтримки українського бізнесу. Ми вже фактично працюємо за європейськими цінами. Є прецеденти імпорту сировини з країн ЄС. Тому ажіотажного попиту з боку експортерів або іноземних гравців ми не очікуємо".