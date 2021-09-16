Недобудови в Україні можуть бути закінчені - експерт про створення нового органу контролю В Україні ліквідували Державну архітектурно-будівельну інспекцію і створили замість неї Держінспекцію архітектури та містобудування

15:58, Сьогодні

В Україні інспектуванням архітектури та забудови в населених пунктах займатиметься новий орган. Згідно з заявою Міністерства розвитку громад і територій, тепер цю функцію поклали на Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ). Чи може новий орган вплинути на зниження вартості житла, в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів фахівець з нерухомості Михайло Артюхов.

"На жаль, після 20 вересня багато забудовників мають намір підвищити ціни. Я вважаю, що кінцевий споживач навіть не встигне помітити цих змін, і взагалі я розумію, що це дійсно гарна передумова, щоб прискорити процеси в індустрії будівництва і зменшити собівартість. Було б добре, якби дійсно держава дала б сервіс замість корупції. Було б дуже добре, якби інвестори відчули безпеку для своїх інвестицій", - зазначив експерт.

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Також він сподівається, що нова структура допоможе прискорити реалізацію проєктів, які сьогодні завмерли у вигляді недобудов. Крім того, важливу роль у процесі відіграє якість житла, яке сьогодні пропонують споживачеві. І тут важливо, щоб нова структура змогла бути ефективною в плані контролю якості.

Артюхов зазначив, що колишній контролюючий орган ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції) був досить пасивний.

"У нових будинках ламають стіни, і сусіди вдаються, і ніхто не може викликати поліцію, і не може щось сказати з цього приводу, і ніяка державна інспекція на сьогодні швидко не реагує на ці виклики", - підкреслив експерт, зазначивши, що зараз важливо контролювати не тільки якість будівництва, але і якість експлуатації.

Нагадаємо, 15 вересня Кабмін прийняв рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Відтепер контролем забудов та якості житла займатиметься Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

Раніше повідомлялося, що в Україні планують зносити аварійні хрущовки. Сьогодні в країні таких будівель налічується десятки тисяч.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна сьогодні" на телеканалі" Україна 24", в країні понад 30 тисяч будинків, які ось-ось стануть непридатними для проживання. Переважно це хрущовки, побудовані ще в середині минулого століття. Кабмін пропонує їх реконструювати цілими кварталами. Які зносити, а які ремонтувати — вирішуватиме місцева влада. Вони шукатимуть інвесторів і домовлятимуться з мешканцями. Останні, обіцяють чиновники, зможуть вибирати — гроші або нове житло. "Власник повинен мати вибір цих альтернатив, це нормальний процес, нормальна робота. Безумовно, можуть виникнути винятки, і зі ста або тисячі жителів хтось відмовиться",- пояснив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.