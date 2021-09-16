У Зеленського запевнили, що у 2022 році витрати на оборону, освіту, медицину не зменшать "Всі макроекономічні параметри, закладені в проєкт держбюджету на наступний рік, будуть збережені", - сказав Устенко

17:14, Сьогодні

У проєкті державного бюджету на 2022 рік витрати на безпеку та оборону, освіту, медицину і Пенсійний фонд не знизяться.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко.

«Точно варто очікувати, що всі макроекономічні параметри, закладені в проєкт держбюджету на наступний рік, будуть збережені – рівень інфляції, рівень економічного зростання, дефіцит держбюджету. Такі ж сталі значення з точки зору витрат – витрати на сектор безпеки й оборони – 5,9% ВВП, буде збережений відсоток, який відправляється на освіту, ПФУ, медичну сферу. Все решта може бути частково кориговано», - заявив радник президента.

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«Я також думаю, що збережеться без суттєвих коригувань все, що стосується дохідної частини держбюджету. Там більш математичні розрахунки, які базуються на моделях, розроблених Міністерством фінансів», - додав Устенко.

15 вересня Міністерство фінансів представило проєкт державного бюджету України на 2022 рік. У проєкті держбюджету на безпеку й оборону запланували майже 320 млрд грн, на освіту – 172 млрд грн, на медицину – майже 194 млрд, соціальний захист – 320 млрд. Зросте бюджет Пенсійного фонду – до 531 млрд грн, на дороги – 79 млрд грн, на погашення держборгу – 393 млрд грн.

Про основні параметри держбюджету на 2022 рік у програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.