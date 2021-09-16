Якщо ГТС стане збитковою, українці це відчують в соціальній сфері — ексміністр "Непрацююча газотранспортна система - це технологічний, енергетичний і соціальний ризик", - сказав Оржель

23:44, Вчора

Газотранспортна система (ГТС) України стане збитковою, якщо через неї буде прокачуватися 15-17 мільярдів кубів газу. Про це повідомив у програмі "Сьогодні ввечері" в ефірі телеканалу "Україна 24" ексміністр енергетики Олексій Оржель.

На питання про те, чи буде для України гарантією отримання угоди, в якій Росія зобов'язується пускати в Європу транзитом газ через Україну протягом 10-15 років, Оржель відповів, що в такому випадку ідеться не тільки про саме прокачування блакитного палива, але і про його обсяги.

"Можемо повернутися взагалі до нашого поточного контракту з транзиту (газу - ред.), який ми підписали 2019-му році. Там є така ж умова — транспортуй або плати. Насправді коли ми закладали умову — це була, ймовірно, перемога, назвемо її так. Тому що в будь-якому випадку ми отримаємо ті гроші, на які ми розраховуємо. Разом з тим вже, починаючи з 2019 року, треба було працювати з оптимізації української газотранспортної системи, щоб ми могли дати конкурентні тарифи нашої газотранспортної системи. З розрахунку на 142,5 млрд кубів прокачування природного газу зараз прокачується (в ГТС - ред.) 40 млрд кубів. Якщо "Газпром" знизить прокачування природного газу до 15-17 мільярдів кубів нам це буде збитково, через те, що треба буде позичати гроші на те, щоб вона (ГТС – ред.) працювала. Непрацююча газотранспортна система — це ризик соціальний і головне технологічний і енергетичний для українців", - повідомив Оржель.

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За словами міністра, якщо "Газпром" буде через українську ГТС прокачувати такі малі обсяги, це і стане тим аргументом, який потрібно озвучувати українській стороні в розмові з європейською стороною.

"Якщо ми даємо конкурентоспроможні тарифи, якщо ми є надійними трансферами — це є той фактор, який абсолютно ніякі інші політичні заяви не перебивають", — зазначив він.

На думку радниці голови правління НАК "Нафтогаз України" Світлани Заліщук. Росія, відмовившись від транзиту газу по українській газотранспортній системі, штучно завищує ціни на газ в Європі та, таким чином, швидше хоче запустити "Північний потік-2".

"Сьогодні прессекретар Путіна заявив, що із запуском "Північного потоку" ціни стабілізуються. Це його пряма мова. І це свідчить, що насправді сьогоднішнє подорожчання, відмова бронювати українські потужності для продовження транзиту газу, — це штучне завищення ціни. Росія використовує ситуацію для того, щоб посилити вплив на Україну і запустити "Північний потік-2", можливо, навіть в обхід сертифікації", - сказала вона.

Раніше в МЗС України заявили, що українська позиція щодо сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" залишається незмінною. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна починає "дружній" тиск на європейських партнерів, щоб ті переходили від слів до справи.