Економіст про накопичувальні пенсії в Україні: на серйозні суми розраховувати не варто Економіка України занадто слабка для пенсійної реформи, вважає Олег Пендзин

12:03, Сьогодні

Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні не має сенсу через слабкість вітчизняної економіки.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"Про необхідність накопичувальних пенсій йдеться давно, за моєї пам'яті як мінімум років 10. Але потрібно розуміти, що в слабких економіках будь-яке накопичення не гарантує збереження коштів. А якщо враховувати, що до власних накопичень буде доступ через 35 років - це період страхового стажу, який вам дасть можливість вийти на пенсію і скористатися цими грошима - то малоймовірно, що там залишаться серйозні суми", - пояснив Пендзин.

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За словами експерта, досвід країн зі слабкими економіками, які запроваджували у себе накопичувальні пенсійні системи, "як правило, був негативний".

"Перше і головне питання - це наскільки в нас стабільна грошова одиниця, наскільки низька інфляція. Сьогодні в нас інфляція понад 10%, активи, які пропонуються для заощадження коштів, депозити, не дають можливості приросту. Так що слабка економіка - це слабкі шанси для накопичення", - підкреслив він.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня заявив, що в Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери.

"Завдання робочої групи - введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - запровадження відповідних законів і повноцінне запровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль, якого цитує Nv.ua.

Раніше Міністерство соціальної політики представило оновлену концепцію другого рівня пенсійної системи, який передбачає введення обов'язкових пенсійних накопичень для всіх громадян.

Передбачається, що додаткові пенсійні накопичення українців формуватимуться за рахунок частини єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.