"Треба викинути дурощі з голови": ексміністр заявив, що Україні не потрібен ринок газу Олексій Кучеренко назвав ринкову ціну на газ для українців

21:51, Сьогодні

Україні не потрібен вільний ринок газу, тариф для населення повинен регулюватися Кабміном залежно від доходів людей.

Таку думку в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" висловив народний депутат від "Батьківщини", ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

"На нас дійсно чекає дуже нелегка зима. Потрібно зробити все, щоб це було без катаклізмів. Я знаю досвід деяких країн, які сиділи в холоді: Єреван у 1994 році, мінус 25, повністю без теплокомуненерго, Тбілісі в 90-х роках, коли від Росії від'єдналися, коли буржуйка була до кожної багатоповерхівки. Якби був ринок, ціна б зараз була 20-25 грн. Дякувати Богу, певні важелі залишилися в уряду для того, щоб дати по голові "Нафтогазу" і знайти компромісну ціну 7,96 для населення і 7,42 для ТКЕ", - сказав нардеп.

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Як підкреслив Кучеренко, в Україні "ніякого ринку газу не було і немає, ці дурощі треба викинути з голови й повертати норму, що ціна на газ українського видобутку має регулюватися Кабміном відповідно до доходів населення".

"Жодного ринку не потрібно ще років 10-15. Ми бачимо, до чого це призвело в Європі - європейці скаржаться, що 1000 доларів за 1 тис. кубів. А Путін з того боку аргументовано каже: ви ж самі хотіли цей спотовий ринок. Спотовий - це ринок не довгострокової ціни, а сьогодні на сьогодні, сьогодні на завтра, тобто спекулятивний. І зараз в тих, у кого довгостроковий контракт з "Газпромом", ціна 180-200 доларів, а на споті, на біржі - спекулятивна. І саме пан Вітренко (глава "Нафтогазу" - ред.) був ідеологом відключення від довгострокового ринку і переходу на спотові ціни", - заявив він.

Раніше глава Кабміну України Денис Шмигаль заявив, що в Україні ціна на газ поки не змінюватиметься. За його словами, відповідно до підписаного річного контракту, тариф залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр.

"Ціна газу зафіксована річним контрактом "Нафтогазу" на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня наступного року", - зазначив Шмигаль під час пресконференції 14 вересня.

Директор консалтингової компанії Геннадій Кобаль в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як Україна утримує ціни на газ на рівні нижче ринкових.