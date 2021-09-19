В Україні може подорожчати газ: ексміністр назвав умову Олексій Кучеренко оцінив наслідки для України падіння транзиту газу з Росії

14:22, Сьогодні

Газотранспортна система України в результаті зниження обсягів транзиту російського газу перестане окупати себе, що може спричинити підвищення тарифів для українських споживачів.

Про це розповів в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Батьківщини", ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

"Вона (українська ГТС - ред.) потрібна Росії, РАО "Газпром", але вона буде переведена в стан резерву. Може бути, раптом якась аварія, йому потрібно виконувати свої контрактні зобов'язання. Він буде качати через неї, але трагедія в іншому. ГТС будувалася на обсяг 200 млрд куб. м на рік, в останні роки працювала з 90-100 млрд. куб. м, зараз 40 млрд на рік. А базовий сценарій російський 15-20 млрд куб. м на рік, і тоді вона взагалі перестає бути окупною, її потрібно дотувати", - зазначив Кучеренко.

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За словами ексміністра, в результаті виросте і тариф, і ціна на газ:

"Зараз ми платимо 20 коп. за газ, який йде по трубі, а буде 2 грн, саме за транзит".

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Раніше глава Кабміну України Денис Шмигаль заявив, що в Україні ціна на газ поки не змінюватиметься. За його словами, відповідно до підписаного річного контракту, тариф залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр.

"Ціна газу зафіксована річним контрактом "Нафтогазу" на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня наступного року", - зазначив Шмигаль під час пресконференції 14 вересня.

Директор консалтингової компанії Геннадій Кобаль в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як Україна утримує ціни на газ на рівні нижче ринкових.