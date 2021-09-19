Як вибрати ковбасу для дітей: покупцям дали просту пораду Експертка також пояснила, якого кольору має бути натуральна варена ковбаса

15:48, Сьогодні

При купівлі дитячої вареної ковбаси варто вибирати ту, де виробники додатково вказують на упаковці, що продукт рекомендований для дітей або дієтичного харчування. Далеко не кожна ковбаса, яка називається "дитячою", дійсно призначена для дітей.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" глава правління громадського об'єднання "Всеукраїнська асоціація з питань прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова. На питання, чи правда, що більшість вареної ковбаси на прилавках непридатна до споживання, експертка відповіла:

"Так категорично я б не казала. Інше питання, що потрібно бути дуже уважним. Якщо йдеться про дитячу ковбасу, потрібно розуміти кілька моментів. Існує просто назва "дитяча" - так само, як і "докторська", "вершкова", "молочна" ковбаса. Говорити про те, що ця ковбаса призначена для дитячого харчування, зовсім не варто. Інше питання, що є виробники, які крім усього іншого пишуть про те, що ковбаса рекомендована для харчування дітей і тих, кому рекомендований дієтичний стіл. Ось тоді тут все жорстко і суворо, тому що виробник бере на себе додаткові зобов'язання. Ані рослинного білку, ані крохмалю, ані сої в цій ковбасі бути не може".

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Як зазначила Куликова, при складанні раціону дитини "однозначно, потрібно більше уваги звертати на натуральну продукцію і менше на напівфабрикати".

"Варена ковбаса не може бути яскраво-рожевого кольору, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що варене м'ясо - дещо сірувате. Але в ковбасу завжди додається консервант нітрит натрію, він дозволяється. Він дає трохи рожевий колір, але при цьому він перешкоджає розвитку ботулізму в м'ясі. Цей консервант в допустимій нормі - це абсолютно нормально", - розповіла експертка.

Раніше доктор медичних наук, гастроентеролог Вадим Шипулін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про небезпечні для здоров'я добавки, які можуть міститися у ковбасі.

"Різні добавки. Багато зашифровані певними "ешками". Наприклад, зараз у ковбасу досить часто додають глютен. Зараз гастроентерологи кажуть, що приблизно 1 з 300 осіб не сприймає глютен, і, безумовно, навіть у невеликій кількості глютен може викликати проблеми з кишківником", - зазначив він.

Директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як потрібно вибирати ковбасу.

"Ковбасу не можна продавати без холодильника - це один з головних чинників, на які має звернути увагу споживач при купівлі ковбаси. Якщо вона зберігається не в холодильнику або холодильник неробочий, або погано освітлюється, то краще відмовитися від купівлі в цьому магазині. Тим більше якщо йдеться про ринок, де такі товари абсолютно без холодильників продаються", - зазначив експерт.