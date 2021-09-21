Вартість олії не падає, а огірки дешевшають: що відбувається з цінами Експерти розповіли, чому новий урожай не знизить ціни на соняшникову олію

10:47, Сьогодні

Врожай новий — ціни старі. 16,5 млн тонн соняшнику планують зібрати з українських полів цьогоріч. Такі прогнози озвучили в асоціації "Укроліяпром", і це більше ніж минулого року. Втім, ціни для простих споживачів це навряд чи зменшить, повідомляється у програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Вартість продукту здебільшого продовжує диктувати світовий ринок. Там попит і ціни лише зростають. Агрохолдинги вже готуються продавати свіжу продукцію за кордон.

"Ціна на українському ринку для споживачів залишиться сталою. Якщо й буде зниження ціни, то несуттєве — 3-5%, навряд чи більше. Найближчі два-три тижні дадуть більше інформації, щоб зрозуміти, яка ціна на олію буде в нас у найближчі місяці", — прогнозує експертка Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

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Тепличні огірки подешевшали. Виробники продають кілограм за 10-15 гривень. Це на третину менше, ніж минулого тижня, наголошують аналітики East Fruit. Виробники кажуть: вимушені знижувати ціни, бо попит в магазинах падає. Нині споживачі віддають перевагу останнім городнім огіркам. На столичних ярмарках за них просять в середньому 30 гривень.

Попри вищу ціну, ґрунтові овочі зараз створюють конкуренцію парниковим. Така ситуація протримається, як мінімум, тиждень. Господарства закінчують розпродувати врожай в очікуванні перших заморозків.

Раніше повідомлялося, що ціни на яйця будуть зростати аж до новорічних свят. Здебільшого на ситуацію впливає скорочення виробництва, кажуть експерти. За даними Держстату, воно впало майже на 15% з початку року.

"Зменшується пропозиція на ринку в зимові місяці, ціна зростає. Влітку пропозиція більша – ціна максимально знижується. Це зростання триватиме десь до новорічних свят, тоді зазвичай припадає максимально висока ціна на яйця, і ця висока ціна протримається десь аж до першого тепла", — пояснили в Українському клубі аграрного бізнесу.