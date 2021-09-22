Де взяти гроші на збільшення доходів бюджету-2022: експерт вказав на проблему "Коли ми говоримо про тіньову економіку, то в Україні вона є дуже великою серед східноєвропейських країн", - сказав Фурман

16:52, Сьогодні

Збільшення дохідної частини державного бюджету-2022 на 200 млрд грн – це істотний показник.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив заступник голови ради НБУ Василь Фурман.

«Це істотний показник. Якщо ми говоримо про плановий показник доходів бюджету-2022, вони складають близько 300 млн. Зрозуміло, що 200 млн – це нормальна цифра. Питання лише, де взяти ці гроші. З одного боку, я повністю підтримую те, що робить Гетманцев і його комітет, з одного боку, багато правильних речей. З іншого боку, треба розуміти, що коли ми говоримо про тіньову економіку, то в Україні вона є дуже великою серед східноєвропейських країн. Це наслідок чого – тому що, наприклад, маємо дуже неефективну судову систему. Податкова, митна система, правоохоронні органи мають працювати, як у Європі. Якщо наведемо там порядок, то буде плюс до держбюджету. За оцінками різних експертів, в Україні до 40% тіньової економіки», - заявив економіст.

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Він наголосив, що чим більше в Україні буде виводитися економіки з тіні, тим більше буде надходжень до держбюджету.

«Треба також говорити, що нам потрібно дбати про розвиток нашої економіки. Я нещодавно порахував, що якщо темпи зростання економіки будуть щорічно на 4%, а за розрахунками МВФ, Польща зростатиме на 2,5%, то, щоб догнати Польщу, нам потрібно 60 років. Я як економіст з цим не згоден. Нам потрібно робити екстразаходи, щоб зростання економіки було 7% і більше. А для цього потрібні інвестиції. Сьогодні рівень інвестування становить менш як 10% ВВП. А щоб зростати на 7% і більше, треба, щоб інвестиції становили 25% і більше від ВВП», - зазначив Фурман.

Нагадаємо, Міністерство фінансів 15 вересня представило проєкт держбюджету-2022. У ньому на безпеку й оборону запланували майже 320 млрд грн, на освіту – 172 млрд грн, на медицину – майже 194 млрд, на соціальний захист – 320 млрд, на Пенсійний фонд – 531 млрд грн, на дороги – 79 млрд грн, на погашення держборгу – 393 млрд грн.

Дохідну частину бюджету на наступний рік можна збільшити щонайменше на 200 млрд грн. Про це повідомив нардеп з фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев:

«У бюджеті є декілька приємних показників, які свідчать про оздоровлення країни. Йдеться про детінізацію. Ми з вами на показниках поточного та попереднього бюджету маємо понад 40 млрд грн коштів, отриманих саме внаслідок детінізації. Щодо зростання номінального ВВП – він є заниженим. Якщо ми переглянемо його в бік збільшення хоча б відповідно до прогнозів НБУ, то йдеться про плюс 200 млрд грн додаткових надходжень до бюджету».