Підвищення зарплат лікарям: економіст пояснив, від чого залежать виплати Система виплат змінилася в зв'язку з медичною реформою

13:53, Сьогодні

Економіст Павло Кухта в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" прокоментував закладене в проєкт держбюджету-2022 підвищення мінімальних зарплат лікарів до 20 тис. грн.

"У нас в останні роки система змінилася. Зарплату лікарів визначають в основному самі лікарні, вони контрактуються Національною службою здоров'я України, вона їм платить за послуги, які вони надають нам з вами, і, виходячи з цього, визначають зарплати лікарів. Фактично це приблизний розрахунок Міністерства фінансів, виходячи з того, скільки є лікарів, який бюджет заклали в Національну службу. Основна частина медицини - це НСЗУ, це первинний ланцюжок, вторинний, звичайні наші лікарні. Але є багато спеціалізованих лікарень, наприклад, що належать Академії наук, там трохи інше фінансування, механізми, це не НСЗУ. Основна маса лікарень - це бюджет НСЗУ, плата за послуги лікарням. Добре, що під час ковіду підвищують лікарям зарплати. Подивимося, як воно буде, чи буде там реально 20 тисяч", - зазначив Павло Кухта.

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Нагадаємо, в проєкті державного бюджету на 2022 рік, затвердженого Кабміном, передбачене підвищення мінімальних зарплат медикам - 20 тис. грн для лікарів та 13,5 тис. грн для середніх медичних працівників, повідомляє пресслужба МОЗ.

Для забезпечення зазначених рівнів зарплати програма медичних гарантій збільшена на 33,8 млрд грн у порівнянні з 2021 роком.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, "підвищення заробітної плати - це крок до якісних медичних послуг, адже коли лікарі і медсестри відчувають підтримку держави, то почувають себе захищеними, мотивованими і щасливими".