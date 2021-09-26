Економіст про новий транш МВФ для України: Захід нам трохи винен Павло Кухта нагадав, що Україна вже 1,5 роки не отримувала транш МВФ

09:42, Сьогодні

В України сьогодні досить високі шанси на отримання нового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. З геополітичної точки зору, Захід винен Україні після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Павло Кухта.

На запитання, що може перешкоджати отриманню траншу МВФ, економіст відповів:

"Бюджет. Це питання бюджету, вони його явно ретельно розглядатимуть. Думаю, МВФ повинен був би вже дати транш. Траншу не було довго, 1,5 року. В цілому умови виконані. Ситуація зараз важка, бюджет на макроекономічному рівні, який цікавить МВФ, в принципі нормальний".

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На думку Кухти, "ймовірність отримання траншу вища, ніж неотримання".

"До того ж, давайте говорити чесно з геополітичної точки зору, Захід нам трохи винен після "Північного потоку-2". Логічно було б, щоб транш вони зараз дали. Подивимося, причепитися теж є до чого, якщо захочуть, причепляться, якщо не захочуть - закриють очі. Зараз можна закрити очі і рухатися вперед".

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Україна розраховує отримати від МВФ поточного року не менше 700 млн доларів за новим траншем.

"Ми очікуємо, що досить швидко буде українське питання винесене на розгляд ради директорів МВФ. Це означає, що ми можемо отримати як мінімум 700 млн доларів за наступним траншем. Водночас я б очікував, що цього року ми можемо отримати і більше, як мінімум ще додатковий транш", - сказав радник президента.