Контракт з "Газпромом" не є гарантією на постачання газу через Україну - Вітренко Глава НАК "Нафтогаз України" назвав реальні гарантії використання української ГТС

11:48, Сьогодні

Україні потрібні певні гарантії щодо транзиту газу до Європи, які можуть надати декілька європейських енергетичних компаній, повідомив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо говорити про гарантії, ми це пояснили німцям дуже чітко, і вони це зрозуміли. Єдині реальні гарантії - це коли європейські компанії бронюватимуть транзит через Україну на тривалий термін. Коли у нас буде 5, 6, 10 європейських компаній, які забронюють великі потужності для транзиту на 10-15 років, тоді ми будемо розуміти, що будуть фізичні обсяги транзиту, і ми отримаємо свої гроші, бо навіть продовження контракту з "Газпромом" – це ненадійна гарантія. Ми бачили багато прикладів, як "Газпром" не виконує свої зобов'язання, потім з ним потрібно судитися", - повідомив Вітренко.

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Глава НАК "Нафтогаз України" також звернув увагу на те, що Україна може зіткнутися з тим, що в судах доведеться доводити, що договір з "Газпромом" є кабальним.

"Ми в судах перемагаємо, але в такому випадку, якщо просто буде продовжено транзит, дуже складно нам буде виграти в новому арбітражі на вимогу "качай або плати", оскільки свого часу ми якраз і виграли у «Газпрому» на схожу вимогу "бери або плати" за постачання газу. Потрібно обґрунтовувати, що це дійсно кабальний договір. На проміжок часу до 2024 року це не кабальний договір, контракт "качай або плати" ми отримали в обмін на відмову від вимог у новому арбітражі на 20 млрд доларів. А вже після 2024 року у них буде аргумент, що "нас змушують платити за те, що нам не потрібно. Там багато нюансів юридичних", - повідомив Вітренко.

Також Юрій Вітренко зазначив, що кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пообіцяв зупинити "Північний потік-2" у разі порушення умов Росією.

"Я чув від Лашета, що вони гарантують, якщо припиниться транзит через Україну, якщо "Газпром" не виконуватиме свої зобов'язання, вони моментально закриють "Північний потік-2". Це він буквально нещодавно сказав. Я не зовсім розумію, як це буде і технічно, і юридично виглядати. Найімовірніше, я б це відніс до передвиборчої риторики й не сильно б на це сподівався", — сказав він.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у п'ятницю, 24 вересня, на конференції в Atlantic Council повідомив, що російська сторона може вдатися до "гібридного сценарію, щоб підірвати надійність роботи української ГТС". "Ми інвестуємо в нашу інфраструктуру для того, щоб підвищити її надійність і забезпечити її готовність до наступного зимового періоду", — повідомив він, пише "Укрінформ".

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" також зазначив, що Україна використовує можливості газотранспортної системи, щоб створити запаси газу на зимовий період. За його словами, для власних потреб Україна планує запасти 19 мільярдів кубометрів газу до початку опалювального сезону.

"Але, звичайно, ми також розглядаємо якийсь "гібридний" сценарій, який потенційно може виникнути цієї зими", — зазначив Макогон.