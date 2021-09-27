Транзит газу в обхід України: Угорщина відмовилася від надійного партнерства — Бєлькова "Угорщина не може скаржитися на дороге транспортування газу через Україну, тому що за неї платить "Газпром", - сказала Бєлькова

18:37, Сьогодні

Угорщина і Росія хочуть підписати 15-річний контракт на постачання газу, оминаючи українську ГТС. Ситуацію з припиненням в Україні транзиту газу до Угорщини прокоментувала в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями оператора ГТС України Ольга Бєлькова.

"Ці розрахунки є на боці наших угорських колег. Але ми розуміємо наступним чином, що в принципі безпеці немає ціни, і Україна була й залишається дуже надійним партнером для Угорщини. Нам шкода бачити, що угорські колеги чомусь не враховують цей факт. І попри те, що до останнього моменту запевняли нас у тому, що вони зацікавлені в продовженні транзиту Україною, було підписано угоду, яка практично ігнорує український маршрут", - зазначила представниця оператора ГТС України.

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Ольга Бєлькова також роз'яснила, чому рішення Угорщини не може бути пов'язане з "дорожнечею" транзиту газу через Україну. Вона підкреслила, що за послугу транспортування територією України платить російська компанія "Газпром".

"Перше, я хочу зазначити для вас і для всієї аудиторії те, що сьогодні жоден з тих, хто купує газ у Росії, фактично напряму не платить за цю послугу. За послугу транспортування територією України платить "Газпром" НАК "Нафтогазу", а "Нафтогаз" розраховується з нами - така форма розрахунків на сьогодні існує між сторонами. Тому жодних претензій від наших європейських колег до нас стосовно ціни транспортування не може бути. Друге, Україна почала безпрецедентну програму модернізації, яка була спланована так, що після 2024 року на наступний регуляторний період можна було переглядати тарифи. Ми переконані в тому, що ми можемо конкурувати з усіма обхідними маршрутами, якщо до цих маршрутів не застосовуватимуть будь-яких крос-субсидіювань (Перехресне субсидування або Cross subsidization - це практика стягування вищих цін з одного типу споживачів з метою штучного зниження цін для іншої групи - ред.), які приховані в ціні за газ у політичних угодах між Росією та, наприклад, Угорщино...Ми ніколи не чули претензії від них щодо ціни. Щобільше, останній рік дуже розвивалася торгівля між Україною та Угорщиною. Знову ж таки нам шкода, якщо ця лінія торгівлі обірветься", - наголосила Ольга Бєлькова.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто і глава російської компанії "Газпром" Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. У серпні в Угорщині заявили, що з Росією було узгоджено всі умови для набуття чинності нової довгострокової угоди про постачання газу вже з 1 жовтня 2021 року. Наприкінці серпня Сіярто заявив, що термін дії угоди складе 15 років, проте через 10 років обсяги газу можуть бути переглянуті. Сіярто повідомив, що щорічно Угорщина буде закуповувати у "Газпрому" 4,5 мільярда кубометрів природного газу. При цьому 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

За словами ексзаступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль, Росія намагатиметься запустити газопровід "Північний потік-2" до того, як він пройде сертифікацію. При цьому санкції у разі використання газопроводу як методу тиску на Україну Європейський Союз вводити не буде. За її словами, газовий шантаж з боку Росії Німеччина почала відчувати вже зараз.

"Ситуація дуже складна і геополітично, й економічно, тому що зараз на собі відчувають цей газовий шантаж вже країни Європейського Союзу, і перш за все Німеччина, яка проводить сертифікацію цієї труби. До кінця сертифікації потрібен деякий час, і після цього Європейська комісія повинна схвалити цю сертифікацію. До кінця сертифікації газопровід не може працювати", — сказала Зеркаль.