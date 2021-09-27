Україні не вдасться зупинити "Північний потік-2" — експерт Дмитро Марунич розповів, чому він упевнений у запуску російського газопроводу

18:47, Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік-2" запрацює в будь-якому разі, заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" експерт з енергетичних питань Дмитро Марунич.

"Мені здається, в Європі все відбуватиметься відповідно до законодавства Євросоюзу. Найімовірніше, сертифікація "Північного потоку-2" завершиться в терміни від 2 до 4 місяців, вона буде підтверджена, і трубопровід запрацює. Питання тільки в тому, наскільки істотно впаде транзит через Україну після закінчення чинного контракту. Я б не поспішав з прогнозами (щодо обсягів падіння транзиту — ред.) до закінчення поточного контракту — занадто багато часу, багато що може змінитися", — сказав він.

Читайте також: Контракт з "Газпромом" не є гарантією на постачання газу через Україну - Вітренко

Нагадаємо, російський "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. "На ранковій оперативній нараді у ВАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено", — повідомлялося в заяві "Газпрому".

Політолог Вадим Карасьов заявив, що Україна може вплинути на сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". "Якщо буде затягуватися процес сертифікації, то ми будемо прокачувати певну кількість газу в Європу, тоді працюватиме наша ГТС у повному масштабі. Тобто такий варіант є", — розповів він.