Значно гірший за "Північний потік-2": Москаль назвав небезпечний для України газопровід Геннадій Москаль оцінив ситуацію з транзитом газу

19:13, Сьогодні

Російський газопровід "Турецький потік" є більшою загрозою для економіки України, ніж "Північний потік-2".

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" ексглава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Якщо ми беремо реверсний газ зі Словаччини, хоча Словаччина не має жодної свердловини, не виробляє жодного кубометру газу, ми купляємо там, то "Турецький потік"... Що ж ми мовчали, він значно гірший економічно для нас, ніж "Північний потік-2". Через Туреччину на Болгарію, з Болгарії на Сербію, з Сербії пішли на Угорщину. Я не знаю, звідки Словаччина бере, я думаю, що ось-ось, і вона теж братиме з "Північного потоку-2". Так у кого ми будемо купляти?" – сказав Москаль.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Петер Сіярто і глава російської компанії "Газпром" Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. У серпні в Угорщині заявили, що з Росією було узгоджено всі умови для набуття чинності нової довгострокової угоди про постачання газу вже з 1 жовтня 2021 року. Наприкінці серпня Сіярто заявив, що термін дії угоди складе 15 років, проте через 10 років обсяги газу можуть бути переглянуті. Сіярто повідомив, що щорічно Угорщина буде закуповувати у "Газпрому" 4,5 млрд кубометрів природного газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів йтимуть через Сербію та 1 млрд кубометрів через Австрію.

Гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що Україна готується до істотного скорочення або призупинення транзиту газу через українську територію в Угорщину.

"Як тільки з'являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, "Газпром" запускає газ через довші, але власні транзитні газопроводи. Попри контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну. Тому технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики наявного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року", - зазначив Макогон.

10 вересня російський "Газпром" заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.