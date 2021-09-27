В Україні фальшиві гривні заполонили банкомати: з'явилися подробиці про підробки Експерти радять жертвам обману звертатися в банки

22:11, Вчора

В українських банкоматах побільшало фальшивих грошей, які дуже складно відрізнити від справжніх гривень. Псевдо-гроші масово потрапляють в обіг, бо їх приймають навіть термінали.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", купити підроблені гроші сьогодні пропонують ледь не в усіх соціальних мережах. Купюри надсилають поштою і запевняють, що фальшивки мають усі водяні знаки і їх приймають навіть банківські термінали. На одному з подібних сайтів за 3000 фальшивих гривень просять 750 справжніх.

Коли фальшиві купюри збувають, у зоні найбільшого ризику маленькі магазини. Саме в таких люди намагаються поміняти фальшивки і отримати решту зі справжніх банкнот.

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Як розповів експерт із безпеки Руслан Болгов, дуже часто такі купюри використовують для погашення боргів.

"Ці банкноти спеціально заточені під певні термінали. Тобто людина купує, наприклад, за 5000 гривень 20000 фальшивих, і погашає свій кредит через термінал", - пояснив експерт.

Таким чином, будь-хто може отримати фальшивку, навіть не знаючи про це, оскільки зазвичай саме готівкою терміналів фінустанови заповнюють банкомати.

Жителька Києва Валерія Матвійчук розповіла, що нещодавно зняла в банкоматі з картки "липові" 200-гривневі купюри. Про те, що вони фальшиві, дізналася, коли спробувала розрахуватися ними.

"Коли вже розраховувалася, мені сказали, що у вас "липові" двохсотки, тобто вони не світяться під ультрафіолетом. Я думаю, це дивно, адже я їх зняла з банкомату, тобто такого не мало в принципі статися", - каже вона.

Банківські експерти радять, якщо зняли в банкоматі підроблені гривні, звертатися до фінустанови, якій належить банкомат.

"Банк, у свою чергу, розглядає вашу заяву, проводить розслідування. Постарається розінкасувати даний банкомат, перевірити вміст – банкноти, які перебували в ньому. Якщо буде встановлено факт наявності там даних сумнівних банкнот, то банк піде назустріч клієнту", - пояснила начальниця управління грошового обігу та контролю касових операцій банківської установи Лариса Жиронкіна.

А от користатися такими банкнотами умисно експерти не радять. За це в Україні загрожує покарання – до 7 років за гратами.

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Раніше фахівець Нацбанку Віталій Ковтонюк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що для того, щоб розпізнати фальшиві гривні, потрібно знати три правила.

По-перше, на дотик справжня банкнота цупка. Ще треба подивитися проти світла на графічний елемент знака гривні - у підробці він відсутній. Також банкноту треба покрутити, на 500-гривневій банкноті елементи бузкового кольору під різним освітленням змінюють колір на зелений. Підробка такого ефекту позбавлена.

Віце-президент банку Ігор Львов також дав поради, як розпізнати підроблені гроші.

"Якщо це денний час, ви повинні обов'язково подивитися на сонце, на світло, в супермаркеті — на лампу, і побачите там перш за все водяні знаки. Є кілька основних, на які потрібно звернути увагу. Перш за все це портрет, друге — лінія, третє — та лінія, яку ми бачимо, причому на світлі вони повинні переливатися, четверте — цифровий номінал. Також треба звернути увагу на папір. Це спеціальний папір, якщо його зім'яти та розправити, він розгладжується. Якщо взяти аркуш А4, на якому можуть зробити ксерокопію, то він просто помнеться. Третє — комірець на портреті, він повинен бути шорстким. Якщо він не шорсткий, потрібно повернути купюру і попросити обміняти", — сказав він.