Ляшко про імпорт електрики з РФ: "Це безплатний сир у мишоловці" За словами політика, "спочатку росіяни дадуть дешеву електрику і газ, а потім знищать все виробництво в Україні"

11:53, Сьогодні

Купівля дешевої російської електрики для України — це "безплатний сир у мишоловці", що призведе до поразки для всієї української влади. Про це заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Ляшко зазначив, що постачання дешевої російської електрики в Україну можна порівняти з постачанням російського газу в ФРН. Політик вважає, що домовленість канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним щодо будівництва та експлуатації газопроводу "Північний потік-2" призвела до її поразки.

"Історія з програшем партії Меркель на виборах – це висновок, в тому числі й для української влади, яка хоче відновити імпорт російської електрики. І влада розповідає, що вона бере електрику, тому що вона дешевша, і це індикатор ціни для всіх учасників енергоринку. Нехай подивиться на дешевий російський газ у Німеччині. Дешева російська електрика для України так само як і російський газ для Німеччини, — це як зашморг на шиї Меркель, так і нинішньої влади в Україні. Спочатку росіяни дадуть дешеву електрику і газ, потім знищать все виробництво в Україні. А потім перед виборами в 10-20 разів піднімуть (ціни - ред.), коли не буде вибору: або купуй дорожче, або залишай будинки без світла", — заявив Ляшко.

Читайте також: Українців підсадили на голку субсидій — Ляшко про ціну на газ

Політик також висловив побоювання про те, що постачання російської електрики в Україну може сильно нашкодити Україні в цілому. На думку Ляшка, варто категорично уникати контрактів з РФ на постачання будь-якої енергетики в Україну.

"Тому я застерігаю українську владу — нехай вона подивиться, чим закінчується змова Путіна з Меркель, яка була головною людиною в Європі. Вона змовилася з Путіним щодо "Північного потоку-2", і це закінчилося її поразкою. Якщо українська влада намагатиметься домовитися з Путіним щодо газу, електрики, будь-чого, то це закінчиться одним – поразкою для всієї української влади й, на жаль, поразкою для України. Тому як чорт від ладану треба тікати від їхніх дешевих газів, електрики. Тому що це як безплатний сир у мишоловці, який коштуватиме не тільки енергонезалежності, а взагалі майбутнього нашої країни", — зазначив Ляшко.

Крім того, Ляшко вважає, що Росія безпосередньо втручалася в німецькі вибори та використовувала газ як зброю.

"Коли нам в Україну Росія "парить" безплатний газ, електрику... Німеччина вже отримала від Росії безплатний газ — закінчилося це поразкою партії Меркель. Тому що Росія припинила постачання газу, прикрутила краник, і ціни в Німеччині перед виборами пішли вгору. Уявляєте — отримати німцю квитанцію, де на 300 євро більша ціна на газ? Звичайно, він голосуватиме за того, хто обіцяє зниження цін. Вибори в Німеччині показали, що Росія використовує енергоресурси як зброю, як спосіб впливу. Російський шантаж. Друг Меркель Путін робив це спеціально, і вставив ножа у спину Меркель", - підкреслив політик.

Як відомо, українські компанії минулої зими вперше з березня 2020 року відновили імпорт електроенергії з Росії. Згідно з оприлюдненими на сайті "Укренерго" результатами добового аукціону 1 лютого, закупівлю почала здійснювати компанія "ОНК-ГРУП". Крім того, доступ до перетину "Росія - Україна" з 1 по 28 лютого викупили компанії "НЕК" і "Стімекс", пише видання "DW".

Видання зазначило, що перераховані вище компанії є невеликими трейдерами та належать невідомим широкому загалу людям. Імпорт електроенергії з Росії в Україну викликав дискусії в суспільстві. Зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що закупівля електроенергії в Росії загрожує національній безпеці.