Україну вже обійшли з півдня — експерт висловився про "Північний потік-2" Геннадій Рябцев заявив про необхідність контрактів з Європою

12:34, Сьогодні

"Північний потік-2" - не єдина проблема України в плані транзиту газу — про це заявив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Протягом останніх років газотранспортна система України надійно працює і працюватиме впродовж усього терміну дії контракту, підписаного в кінці 2019 року, з транспортування російського газу. Ті обсяги, які транспортувалися минулого року - 65 млрд кубометрів, й ті обсяги, які будуть транспортуватися цього року — 40 млрд кубометрів, свідчать про те, що вже давно Україна втратила ті обсяги, про які зараз чомусь згадала. Україну обійшли з півдня, "Північний потік-2 ще не запущений, але мінус 25 млрд кубометрів транзиту вже є. Тому що така "несподіванка" — і "Турецький потік", і "Блакитний потік", і Балканський потік", і TAP-TANAP, а ми чомусь всі розповідаємо про "Північний потік-2". А нас же давно обійшли й Туреччина, й Азербайджан..." — сказав він.

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Експерт вважає, що Україні потрібно було укладати угоди не з "Газпромом", а з європейськими компаніями.

"У нас немає контракту з жодною країною. І мої колеги і я вже неодноразово говорили як мінімум протягом 10 років, що нам потрібні контракти зі споживачами російського газу, а не з "Газпромом", на надання послуг з транспортування російського газу нашою територією. Але чомусь ми всі вчепилися в цей контракт з "Газпромом" і розповідали, який це надійний партнер і як потрібно з ним підписувати довгострокові контракти на умовах, які вигідні в першу чергу російській стороні. У нас немає контрактів з європейськими операторами й постачальниками, ми сидимо з прив'язкою до спекулятивних європейських котирувань і чекаємо опалювального сезону", — сказав він.

Нагадаємо, російський "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. "На ранковій оперативній нараді в ВАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено", - повідомлялося в заяві "Газпрому".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна може поборотися за закриття "Північного потоку-2". "На сьогодні "Північний потік-2" не сильно просунувся вперед. Більш того, з'явилися такі жорсткі повідомлення про відключення від системи SWIFT, про такі санкції, про які раніше українцям тільки хотілося б мріяти", — заявив він.