На субсидії до кінця року виділять понад 12 млрд грн - Лазебна "Ресурсу, який закладений на прийдешній рік - понад 38 млрд грн, поки достатньо", - сказала Лазебна

16:35, Сьогодні

У державному бюджеті вистачить грошей на субсидії до кінця року і на 2022 рік.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Давайте почнемо з цього року. Ми завжди в уряді казали, що після завершення опалювального сезону, ми аналізуємо споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей і визначаємося, який ресурс потрібен на їх підтримку. Поточного року ми звернулися, вже є законопроєкт, і буде виділено на програму субсидій 12,1 млрд грн. Цих коштів буде достатньо, щоб пройти частину опалювального сезону 2021 року, а також закладено фінансування на січень, тому що це перехідний період, треба щоб були кошти для людей. Того ресурсу, який закладений на прийдешній рік – понад 38 млрд грн, за тими тарифами, які ми знаємо, ми закладаємо, і нам поки достатньо», - сказала Лазебна.

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Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі «Україна 24» експерт з енергетики Володимир Омельченко зазначив, що український уряд повинен співпрацювати з енергетичними компаніями, щоб уникнути проблем з подачею тепла в будинки після початку опалювального сезону.

У програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експертка з питань ЖКГ Христина Ненно заявила, що в Україні підвищення тарифів на комунальні послуги неминуче, в зв'язку з чим кількість запитів на отримання субсидій громадянами зростатиме:

«Оскільки у нас зростання тарифів відбудеться, то більше людей буде подаватися на субсидії, і це неминучий варіант. Чи вистачить коштів, і чи будуть знову вносити зміни до держбюджету України - покаже час».