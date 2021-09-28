Не варто бути троянським конем для Європи — експерт про контракт на газ Угорщини з Росією Дмитро Тужанський розповів, чому Угорщина погодилася на умови Москви

16:37, Сьогодні

Про причини укладення контракту між Угорщиною і Росією щодо постачання газу в обхід України висловився політолог Дмитро Тужанський у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Угорщина повинна була підписати контракт з "Газпромом", тому що старий, який був підписаний у 1995 році, закінчився. Його декілька разів продовжували та переглядали, і я не виключаю, що умови підписання нового контракту йшли з російського боку. Тому що очевидно, Росія сьогодні хоче обійти Україну і показати, що Україна — непотрібний транзитер, створити цю загрозу тощо. Чому Угорщина підіграла Росії в цьому — тут велике питання. З одного боку, Угорщина і не могла не підіграти, тому що потрібно підписувати новий контракт, з іншого — Угорщина на 70% залежить від російського газу", — сказав він.

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За словами експерта, Угорщині потрібно пояснити, чому не варто підігравати Росії.

"Про що сигналізує українська сторона, і для мене логіка української сторони очевидна, що питання газу в Європі - це питання колективної безпеки. Угорщина вирішила зіграти так, як завжди грає, що ось ми окрема незалежна країна і самі вирішуємо, з ким які договори підписувати. На цій темі Угорщина грає з Брюсселем, постійні сварки, суди тощо, і з усіма іншими сусідами. Потрібні переговори, потрібно показати Угорщині, що не варто бути троянським конем для Європи, не підігрувати Росії. Мета останніх газових маневрів Росії - підірвати Європу зсередини. Для Росії це політика, ось і все. Ще важливий момент - в Угорщині наступного року вибори, і патерналістська риторика угорського уряду — мовляв, "дивіться, в Європі переживають за газ, а ми підписали контракт, ми такі молодці й вас захистимо". Тобто наклалося кілька моментів, і Україна діє абсолютно логічно", — сказав він.

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Додамо, за новим контрактом Угорщина отримуватиме газ від Росії в обхід України. Угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. Згідно з угодою, "Газпром" буде щорічно відвантажувати Угорщині 4,5 млрд кубометрів природного газу за двома маршрутами: 3,5 млрд кубометрів через Сербію та 1 млрд кубометрів через Австрію.

Росія поставляла газ до Угорщини й раніше, транспортування також відбувалося за двома напрямками, але одним з них був пункт Берегово на українсько-угорському кордоні.

В українському МЗС назвали підписання нового контракту необґрунтованим рішенням, яке завдасть шкоди інтересам України.