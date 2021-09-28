Росія може залишити Україну без транзиту газу: експерт запропонував три кроки у відповідь Україна повинна прораховувати ситуацію на 10 років вперед, зазначив Олександр Антонюк

16:44, Сьогодні

Україна має готуватися до можливості повного припинення транзиту російського газу через свою територію.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олександр Антонюк.

"Росія вже почала, наскільки я чув таку інформацію... різати труби зі свого боку таким чином, щоб обірвати зв'язок з нашою газотранспортною системою. Ми повинні виходити з тенденційної логіки, що нам систему треба перелаштовувати на реверс, тому що нам теж треба буде газ закуповувати. Хтозна, можливо, через Угорщину будемо добирати ті об'єми... Це перший момент", - зазначив політолог.

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Другий момент, за словами експерта, полягає в тому, що "треба дивитися на 10 років наперед".

"Якщо ми розуміємо, що через 10 років буде в тренді й комерційно вигідний водень, то нам треба готуватися, ми повинні якимось чином бути на цьому ринку", - підкреслив він.

І третій аспект, на думку Антонюка, таким чином модернізувати газотранспортну систему, щоб залучити представників США.

"Їхній газ приходить водним способом – через океан і море. Відповідно, таким чином залучити їх до ринку, щоб забезпечити транспортування американського газу. Не знаю, наскільки це технологічно можливо, але мені здається, що це була б можливість збалансувати ринкові відносини між Росією, Сполученими Штатами та іншими суб'єктами", - вважає експерт.

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Нагадаємо, Росія завершила будівництво газопроводу "Північний потік-2" для доставлення газу в Європу в обхід України.

Раніше США та Німеччина опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.

Україна і Росія 30 грудня 2019 року підписали договір про продовження на 5 років транзиту газу через українську ГТС. Згідно з документом, Росія зобов'язалася прокачати через Україну до Європи 65 млрд кубометрів газу у 2020 році й по 40 млрд кубометрів на рік у наступні чотири роки.