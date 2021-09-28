"Треба просто катком пройтися": політолог закликав ліквідувати "Нафтогаз" Дмитро Співак заявив про багатомільярдну корупцію в НАК

19:52, Сьогодні

Політолог Дмитро Співак в ефірі програми "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" запропонував ліквідувати НАК "Нафтогаз України" як корумповану структуру.

"Я б ліквідував "Нафтогаз України" як клас. Тому що ось цей прошарок, який створили багато років тому для прокачування не тільки газу, але й грошей - це абсолютно пронизана корупцією і багатомільярдною тіньовою економікою структура. Її треба просто знищити, катком пройтися, щоб навіть духу не було, спогаду щоб не було. Щоб одна державна структура видобувала газ, друга структура - (прокачувала - ред.) газ з точки А в точку Б, а третя держструктура - продавала. Щоб це були три різні державні структури, які легко контролювати тощо", - заявив Дмитро Співак.

За словами політолога, "Нафтогаз" - це "багатомільярдна, від самого початку задумана корупція".

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Раніше Кабмін призначив нове правління НАК "Нафтогаз". Рішення було прийнято на позачерговому засіданні. Міністри звільнили двох посадовців, які залишалися на позиціях, і призначили чотирьох нових. Також уряд взяв на себе функції наглядової ради "Нафтогазу", а колишній склад розпустили.

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, коментуючи це рішення в ефірі телеканалу "Україна 24", пояснив його необхідністю забезпечити нормальне проходження опалювального сезону. Також він зазначив, що нині є складнощі з наявністю в країні необхідного обсягу газу.