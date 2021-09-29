В України можуть відібрати безвіз: що буде з заробітчанами Спеціаліст з міжнародного працевлаштування розповів, чи багато нелегалів серед заробітчан

15:28, Сьогодні

В Євросоюзі заговорили про скасування безвізів з Україною, Грузією, Молдовою і країнами Західних Балкан. Чи може це бути пов'язано з трудовими мігрантами, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віце-президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Александров.

"Звичайно, є якийсь відсоток людей, які приїжджають до Німеччини нібито туристами та шукають там нелегальну роботу і працюють там, а потім подаються на посвідку на проживання. Але серед трудових мігрантів це дуже невеликий відсоток. Проблема в тому, що Україна досить велика країна в порівнянні з Грузією, Молдовою та іншими країнами, на які скаржаться. У нас багато громадян, і вони можуть у великій кількості заїжджати до Євросоюзу. В кількісному співвідношенні українці можуть переважати. Населення Грузії десь 5 млн, наприклад", — сказав він.

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Експерт відповів, що буде з трудовими мігрантами, якщо безвіз таки заберуть.

"У такому випадку кількість трудових мігрантів дещо скоротиться. Це зіграє, можливо, на руку нашому уряду, який вже два роки обіцяє, що поверне заробітчан додому. Можливо, так вони частково і повернуться. Але багато країн Європи — Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, частково Німеччина, — вже досить серйозно залежать від українських трудових мігрантів. Вони видаватимуть більше робочих віз і одна запрошуватимуть українців на роботу. І українці будуть з задоволенням їхати, тому що їм вигідно. На трудовій міграції це дуже не відіб’ється. Відіб’ється на туристичному потоці, підуть лоукостери і таке інше. А на роботу дорожче їздити не стане", - сказав він.

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Додамо, про розмови щодо скасування безвізу для низки країн повідомляє Радіо Свобода з посиланням на внутрішні документи ЄС. За інформацією видання, це питання підняли Німеччина, Франція та Італія.

Вони заявляють, що громадяни України, Грузії, Молдови, Албанії та Сербії використовують безвіз, щоб незаконно проживати в Євросоюзі та подавати необґрунтовані клопотання про притулок. Зокрема, різко збільшилася кількість прохань про надання притулку з боку громадян Молдови та Грузії.