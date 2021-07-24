На Хрещатику в Києві сталася пожежа, подробиці

15:13, 24 липня

На столичному Хрещатику сталася пожежа, подробиці розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" пресофіцер головного управління ДСНС у Києві Олександр Макушенко.

"Можу всіх заспокоїти, що це горить лише сміття в контейнерах на площі 20 кв.м. Сміття горить у дворі житлового будинку. Це Хрещатик, 13, Печерський район. Там наразі працюють два відділення рятувальників. Вже пожежу локалізовано. Можливо, поки ми спілкуємося в ефірі, пожежу вже й ліквідовано.

Диму немає. На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Поки причини невідомі, на місті будуть встановлювати слідчі органи, допитуватимуть свідків", — сказав він.