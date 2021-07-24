Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, є постраждалі — подробиці Мікроавтобус польського роботодавця віз українців на роботу

15:45, 24 липня

Унаслідок ДТП у Польщі постраждали 7 українців. Подробиці розповіла у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" третя секретарка з консульських питань посольства України у Польщі Катерина Баранецька.

"Автобус був організований працедавцем і віз робітників на роботу. Це був мікроавтобус Volkswagen Transporter, навпроти нього зустрічною смугою виїхав Nissan Qashqay. За інформацією, наданою польською стороною, водійка Nissan перебувала в нетверезому стані. В результаті сталася ДТП. 9 пасажирів, 7 громадян України та двоє польських громадян, було госпіталізовано. Наразі троє перебувають у важкому стані. Було встановлено контакт з польською владою, вона оперативно інформує щодо розвитку подій", — сказала вона.

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За словами Баранецької, наразі триває слідство щодо аварії.

"Працедавцем були представники польської сторони. Надалі все буде з’ясовуватись у судових порядках. Наразі йде слідство. У людей травми різного ступеня важкості. Поки що невідомо, чи всі важко травмовані є громадянами України. Зараз встановлюємо зв’язок з родичами. Контакт встановлено, ми працюємо з польськими органами, вони нам усіляко сприяють і надають інформацію", — розповіла вона.

Нагадаємо, 3 липня внаслідок ДТП у Польщі біля Тарнува сильно постраждали троє українців — батьки й дитина. Легковий автомобіль Volkswagen зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, в якому перебували українці.

У березні в Підкарпатському воєводстві в Польщі український мікроавтобус врізався в огорожу і вилетів у кювет, в результаті одна людина загинула, ще 5 були госпіталізовані.