Світ уже покарав збірну Росії — експерт про трансляцію Олімпіади в Токіо Юрій Кочевенко висловився про російську телетрансляцію Олімпіади, з якої вирізали українців

18:38, 24 липня

Росіяни вирізали з телетрансляції вихід українських спортсменів на Олімпіаді у Токіо. Чого ще чекати від Росії на цих олімпійських іграх, розповів директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Інформаційна війна не припиняється ніколи. Чим далі, тим більш драматичною стає різниця між Україною і Росією. Це вже очевидно для самих росіян. Скільки б не лякали їх Майданом, внутрішнім хаосом, економічною кризою, вони бачать, що Україна розвивається, що в Україні, попри внутрішні розбіжності, змінюється влада, приходять нові люди. А там все заморожено. Вони нас панічно бояться. Це такі смішні спроби Росії приховати, що є, була і буде держава Україна, що б вони про це не думали і як би їм це не пекло", — сказав він.

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Експерт нагадав про принизливе становище, в якому опинилися російські спортсмени.

"Так, як покарав світ олімпійську збірну Росії, в цьому є драматична різниця – вони без свого прапора, не буде грати гімн держави-агресора. Тому ми, навпаки, маємо їх показувати та нагадувати, що це сором світу, це країна брехні в усьому – в зовнішній політиці, внутрішній політиці, і навіть у спорті. І світ вже дав належну оцінку всій цій брехні", — сказав він.

Зазначимо, що літні олімпійські ігри в Токіо мали відбутися 2020 року, проте через пандемію коронавірусу їх проведення перенесли на рік. З маркетинговою метою в назві ігор залишився 2020 рік.

Це перші Олімпійські ігри, перенесені у зв'язку з надзвичайними обставинами, а також які будуть проводитися в непарний рік.