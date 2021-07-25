Взуття, яке не підійшло, можна повернути в магазин: експерт розповів як Максим Несміянов розповів, чи можна повернути продавцеві взуття, яке вже носили

08:57, 25 липня

Якщо покупцеві не підійшло взуття, його можна повернути в магазин — як це зробити, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Ви купуєте взуття, є 14 днів, не включаючи день покупки, щоб повернути взуття. Але одна головна умова — ви не повинні носити взуття. Дівчина каже: я день походила у взутті, просто кошмар. Моє основне посилання завжди звучить так: постарайтеся взуття привести в товарний вигляд, скажіть, що вам не підійшов колір, і йдіть повертайте. Ніколи не кажіть, що вам незручно, ви ходили по вулиці. Це дає право продавцеві не повернути вам гроші", — сказав він.

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Експерт розповів, що б/в взуття повернути не можна.

"Взуття, яке було у вжитку, поверненню не підлягає. Якщо взуття б/в і це пишуть у чеку, згоден, то воно поверненню не підлягає, а якщо не б/в, то, вибачте, поверніть гроші", — сказав він.

Раніше Несміянов розповів, як вибрати в магазині якісне взуття. "Я коли купую товар, завжди дивлюся, щоб мені видали справжній чек, щоб на коробці була інформація, коли це зроблено, хто виробник, за якими документами, скільки гарантія, з чого взуття. Якщо такої інформації немає, то я товар не беру", — зізнався він.