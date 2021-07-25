Канал "Україна" запустить другий сезон шоу "Маска": буде ще шикарніше Творці шоу налаштовані не знижувати планку

14:56, 25 липня

Другий сезон шоу "Маска", який запускає канал "Україна" цього року, очікується ще шикарнішим, ніж перший.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директорка з маркетингу каналу "Україна" Олена Шворяк.

"З приводу "Маски-2" я, напевно, розчарую, тому що я не можу розкрити жодних деталей щодо другого сезону шоу. Тому що ви знаєте, там важлива детективна складова, всі мають здогадуватися, хто де є. Шоу цього року буде ще шикарніше, ніж попереднє. Вся знімальна група – режисери, оператори, сценаристи, костюмери, дизайнери – залишаються з нами, але апгрейднуті, з урахуванням досвіду першого сезону. Ніхто не готовий знижувати планку", - розповіла вона.

На запитання, за якими критеріями підбирають учасників, Шворяк відповіла:

"Все таки вокальні дані. Людина має вміти співати. Я чула класну мотивацію, чому люди беруть участь у шоу – тому що для співаків, зірок, це обнулення того, що було, тебе ніхто не знає. Бо коли виходить відома людина і її всі бачать, то одразу уже їй якісь аванси".

Фото: Facebook/Шоу Маска

Нагадаємо, що учасниками музичного шоу-детектива "Маска" на каналі "Україна" є українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі.

Переможницею першою сезону шоу стала Злата Огневич, яка ховалася під маскою Сонця. Друге місце посів Дракон. Під маскою цього персонажа ховався співак Арсен Мірзоян. Бронзовим призером став Носоріг - актор Олексій Тритенко.

Зазначимо, що фанатам шоу була надана можливість на власні очі побачити оригінальні костюми гіпер-шоу "Маска" на виставці, яка проходила в столичному ЦУМі.