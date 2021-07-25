ДТП з українцями в Польщі: з'явились нові дані щодо стану постраждалих Українські дипломати встановили контакти з родичами потерпілих і загиблого

17:13, 25 липня

Польські лікарі зі стриманим оптимізмом оцінюють стан здоров'я українців, госпіталізованих 24 липня після ДТП в Лодзинському воєводстві.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.

"Наші консули постійно перебувають на місцях. Сьогодні відвідали наших громадян у медичних закладах. З родичами постраждалих і загиблого встановлено контакт. Наразі проходить процедура оформлення всіх документів та організаційні моменти. Особисті дані, на жаль, не можу розголошувати. Наші консули на місці надають всю допомогу, забезпечують комунікаційну складову. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого і бажаємо швидкого одужання постраждалим", - повідомив він.

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Як зазначив Куць, щодо потерпілих були здійснені заходи першої невідкладної допомоги.

"Окрім цього, були додаткові обстеження, щоб виявити ушкодження, яких могли не виявити при першому огляді, щоб виключити можливе погіршення стану. Я не можу давати оцінку стану здоров'я, водночас лікарі нам сказали, що перша ніч зазвичай є найкритичнішою і найважчою. Тому за оцінками лікарів можемо говорити про стриманий оптимізм", - розповів співробітник посольства.

Нагадаємо, що в Польщі 24 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому українці їхали на заробітки, зіштовхнувся з автомобілем Nissan Qashqay. В результаті ДТП постраждали сім громадян України, один загинув.

3 липня внаслідок ДТП у Польщі біля Тарнува сильно постраждали троє українців — батьки й дитина. Легковий автомобіль Volkswagen зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, в якому перебували українці.

Раніше в Польщі в Підкарпатському воєводстві український мікроавтобус врізався в огорожу і вилетів у кювет, в результаті одна людина загинула, ще 5 були госпіталізовані.