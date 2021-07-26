В Україні дозволять змішувати вакцини від COVID-19: подробиці від Скалецької Зоряна Скалецька розповіла, чи безпечно робити етапи щеплення різними вакцинами

13:42, Вчора

В Україні планують дозволити змішувати різні вакцини проти коронавірусу. Про це в інтерв'ю одному з видань повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузин. Він уточнив, що мова йде про можливість введення другої дози Pfizer після Moderna. Це рішення прокоментувала ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Коктейль" ми робити не будемо, все буде за інструкцією. Станом на сьогодні в Україні залишається вакцинація другою дозою того ж препарату, що і перша. Оскільки у світі в різних країнах є різна кількість тих чи інших препаратів і є необхідність іноді, щоб прискорити вакцинацію, міксувати препарати, були проведені дослідження. Вони не стосувалися всіх вакцин, але певні дослідження вже проводили, і у них є доказова база", — сказала вона.

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Скалецька пояснила, що все буде проводитися згідно з отриманою доказовою базою.

"Ґрунтуючись на ній, Міністерство охорони здоров'я якщо внесе зміни, то тільки відповідно до цих змін можна буде міксувати, а не те, що хочеться і що залишилося. Тільки за інструкцією. Нагадаю, що у нас відбувається: екстрена вакцинація, екстрена реєстрація вакцин, а значить, всі дії повинні максимально відповідати доказовій базі, яку виробники у світі вже отримали", — сказала вона.

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Додамо, умовою МОЗ для змішування різних вакцин є відсутність можливості закінчити імунізацію тієї ж вакциною. Крім того, інший препарат пропонуватимуть тим українцям, у яких була важка алергічна реакція на препарат від AstraZeneca. За рішенням лікаря такому пацієнту закінчать вакцинацію препаратом Pfizer.

Зараз в МОЗ готують відповідний наказ і розробляють покрокову інструкцію. Дотепер в Україні рекомендували вводити дві дози одного і того ж препарату проти COVID-19.