Лікар про штам коронавірусу "Дельта": Він менш смертельний Андрій Волянський пояснив, чим відрізняється штам "Дельта" і чи допоможе проти нього вакцинація

14:43, Вчора

Штам коронавірусу "Дельта" має значно менший рівень смертності, ніж початковий, розповів імунолог Андрій Волянський в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Вірус тим більше мутує, чим більше циркулює. У нас вже півтора року триває пандемія, і більше мутацій саме тому, що йде активна циркуляція — на всіх континентах, у всіх локаціях. Ми вже можемо сказати про штам" Дельта ", що він більш заразний, але менш смертоносний. Про це переконливо свідчать дані з Великої Британії та сьогоднішні дані із західної Європи. У Великій Британії все триває з кінця травня, і летальність станом на сьогодні — 0,2%. Це при тому, що за півтора року пандемії у світі (смертність становить — ред.) 2%. Це у 10 разів нижче. Але у британців є одна вагома перевага перед нами — більше перехворіло і набагато більше вакциновано", - сказав він.

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Також Волянський прокоментував інформацію про те, що можна буде робити два етапи вакцинації від коронавірусу різними вакцинами.

"Завжди існувала загальна вимога, і вона зазвичай виходила від виробника вакцин, що небажано їх препарати змішувати з іншими. Але ми пам'ятаємо, що на початку року в Європі були недопоставки вакцини від AstraZeneca, і почалася велика кількість побічних ефектів. Тоді провели експерименти з уведенням другої дози іншою вакциною, наприклад Komirnaty (торгова назва вакцини від Pfizer — ред.), і ці схеми показали високу ефективність. Тобто, по суті, ці заміни узаконені. Нічого небезпечного для організму не відбувається, а ефективність є. Але в цілому про ефективність вакцин, ми бачимо все нові цифри та розуміємо, що ефективність вакцин знижується. Чим далі нові варіанти йдуть від початкового уханьського штаму, тим вузькоспрямовані вакцини можуть ставати менш ефективними. Але 80% — це висока ефективність. Ми не можемо сказати, що ці вакцини не працюють відносно "Дельта". Вони захищають певною мірою від інфікування і значною мірою від тяжкого перебігу і смерті. Тому ці вакцини сьогодні необхідні, особливо в Україні", — сказав він.

Нагадаємо, штам "Дельта" був уперше зареєстрований в Індії у жовтні 2020 року. Навесні ВООЗ запропонувала називати штами коронавірусу буквами грецького алфавіту, а не країнами, де їх виявили. Штам "Дельта" сильніший і заразніший, зафіксований високий відсоток госпіталізації. В Україні він був уперше виявлений в кінці червня. 22 липня стало відомо, що у Києві зафіксовано шість випадків зараження "Дельтою".

Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко заявляв, що вакцинація допомагає від штаму "Дельта". "Практично всі вакцини, які сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, допомагають і проти "Дельти". Звичайно, вони допомагають трохи менше, ніж від первинного штаму коронавірусу. В "Дельті" 13 мутацій, які відрізняють її від первинного вірусу. Однак практично всі вакцини дозволяють ефективно боротися з поширенням коронавірусу", — сказав він.