Ніякого перемир'я немає - військовий експерт розповів про ситуацію на Донбасі "При теперішньому стані речей у світі інформаційно-дипломатична війна навіть страшніша, ніж класична", - заявив Старіков

11:35, Сьогодні

На лінії розмежування з окупованими частинами Донецької і Луганської областей немає ніякого перемир'я, а відбувається конфлікт низької інтенсивності.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповів військовий експерт Олег Стариков.

«По-перше, це не перемир'я. Якщо кваліфікувати відповідно до військової науки, нині на сході України ведеться конфлікт низької інтенсивності, який характеризується основною особливістю: ні миру, ні війни. Якщо питання політично не буде врегульовано, такий стан триватиме ще 5, 10, 20 років. Якби була війна, то оголошувався б воєнний стан. Але його не оголосили», - зазначив експерт.

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Він також розповів, чи можлива повномасштабна війна на сході України після запуску газопроводу «Північний потік-2».

«Перше, війни просто так не виникають. Для цього повинні бути необхідні політичні передумови. Військові відразу бачать ознаки, чинники, що буде якийсь рух. Тому велика війна малоймовірна. Але те, що буде дипломатична і інформаційна війна - так, вона, до речі, і не припинялася. При теперішньому стані речей у світі інформаційно-дипломатична війна навіть страшніша, ніж класична», - заявив Стариков.

Рівно рік, як Тристороння контактна група погодила перемир’я на сході України. 27 липня 2020 року сторони домовилися про повне та всеосяжне припинення вогню. Посередником виступила ОБСЄ. Згідно з угодою, жодного пострілу не мало пролунати до повного врегулювання ситуації. Однак бойовики порушили домовленості в перший же день, обстрілявши позиції української армії в районі Водяного та Південного. Відтоді і до сьогодні українська сторона нарахувала близько двох тисяч обстрілів. Однак це втричі менше, ніж роком раніше. Відповідно, в результаті оголошеного перемир’я стало удвічі менше смертей українських бійців і втричі менше поранених.

Росія на Донбасі спеціально приурочила до річниці режиму припинення вогню обстріл позицій ЗСУ, в результаті якого були госпіталізовані сім українських військових. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович:

"ТКГ і СЦКК направили відповідні ноти протесту про грубе порушення режиму припинення вогню. Це стандартна процедура. Зазвичай ми закликаємо негайно зібратися, але потрібно розуміти, що для того, щоб зібратися всім на зустріч групи з безпеки хоча б, потрібна згода всіх трьох сторін. Я не думаю, що росіяни підуть на це, з огляду на мету цих обстрілів, які вони влаштовують".