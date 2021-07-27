Генерал про рік перемир'я на Донбасі: жертв стало менше, але залишається головне питання Ігор Романенко розповів, що команда Путіна порушує режим, коли бачить, що Україна не йде на дотримання вигідних Росії вимог

15:44, Сьогодні

За рік перемир'я на Донбасі кількість загиблих і поранених істотно зменшилась, але залишається принципове питання - повне припинення вогню. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Хоч би що там було, за весь цей час гинуть або отримують поранення менше наших військових, це само по собі дуже важливо. Але принципове питання в тому, що потрібно виконати перший пункт Мінських домовленостей (повне припинення вогню - ред.) і перейти далі. Цей досвід, який був отриманий з липня минулого року, ще важливий тому, що вдалося за необхідності виконати вимоги та майже дотримуватися режиму всеосяжної тиші", - сказав експерт.

Читайте також: Війна на Донбасі - в ТКГ розповіли, чи вийде Україна з "перемир'я"

Романенко зазначив, що російська сторона почала порушувати режим, коли зрозуміла, що Україна не прийматиме рішення, вигідні їй.

"Команда Путіна зрозуміла, що режим може дотримуватися. І коли йому (Путіну - ред.) політично стало це невигідно, тобто вони чекали, що Україна буде далі просуватися, перейде туди, де рішення політичної частини, але зрозуміли, що так не буде, все повернулося на круги своя. Але, знову-таки, за рік у порівнянні з 2019-2020 все одно кількість обстрілів, смертей і поранень зменшилася. Це принципово і важливо, а над рештою потрібно працювати в першу чергу Україні зі своїми союзниками. Думаю, якщо працювати й шукати шляхи, вони будуть знайдені. Але залишається питання можливості тиску на ту сторону, самостійно Україна його не вирішить", - сказав Романенко.

Читайте також: Починається інша реальність – "слуга народу" про зрив перемир'я на Донбасі

Нагадаємо, що перемир'я на Донбасі набрало чинності з 00:01 27 липня 2020 року. Однак у перший же день перемир'я проросійські бойовики двічі обстріляли українські позиції.

Військовий експерт Олег Стариков вважає, що на лінії розмежування немає ніякого перемир'я, а відбувається конфлікт низької інтенсивності. "По-перше, це не перемир'я. Якщо кваліфікувати за військовою наукою, зараз на сході України ведеться конфлікт низької інтенсивності, який характеризується основною особливістю: ані миру, ані війни", - вважає він. Схожої думки дотримується і низка інших експертів, зокрема Юрій Кочевенко.