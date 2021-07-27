Думка про "один народ" нав'язується російською пропагандою - політолог Олександр Антонюк вважає, що переконувати людей похилого віку вже немає сенсу, потрібно працювати з молоддю

16:39, Сьогодні

Українці та росіяни не можуть бути одним народом апріорі, думка про "один народ" нав'язується російською пропагандою, і з цим потрібно боротися. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав політолог Олександр Антонюк, коментуючи останнє опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"По суті, йде своєрідний хрестовий похід - спочатку нав'язується певна парадигма, на жаль, вона в Україні теж є. Ми не можемо бути одним народом апріорі. Є якісь там коріння слов'янські тощо, але точно не один етнос, не одна культура, не один народ, навіть вже не один світогляд", - сказав політолог.

Антонюк зазначив, що перш за все потрібно працювати з молодим поколінням, а переконувати людей похилого віку немає сенсу.

"На побутовому рівні відсотків 18-25 громадян України поділяють позицію Володимира Путіна. Є така цифра, і з цим потрібно працювати. Більш того, переконувати людину, якій 55-60 років, і яка думає, що ми "один народ", це вже справа марна, дайте їй піти на той світ з цими переконаннями. Увагу потрібно звертати на людину, починаючи з її народження", - сказав Антонюк.

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Політолог розповів, що для подачі в парламент готується законопроєкт про патріотичне виховання.

"На вересень заплановано зареєструвати у Верховній Раді базовий законопроєкт про національно-патріотичне виховання. Там будуть гуманітарний, історичний аспекти, не просто патріотизм як кліше, а починаючи від розуміння країни, території з часів Скіфії. Далі - економічний патріотизм, щоб ми розуміли, що гроші заробляються не тільки для того, щоб вкладати в себе, але і в розвиток суспільства. Військовий патріотизм буде. Це той крок, який ми повинні були зробити як держава років 25 тому, коли приймали Конституцію. Очевидно, що з пропагандою Російської Федерації ми приречені воювати завжди. І я постійно застерігаю колег, що потрібно читати між рядків, і там є претензії на території пострадянського простору", - сказав Антонюк.

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Зазначимо, що результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, зокрема, показали, що 55% опитаних не погодилися з нещодавньою заявою Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% з цим згодні. На сході, а також серед вірян УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60%. Серед жителів західного регіону понад 70% не згодні з цим.

Нагадаємо, 12 липня Путін опублікував на сайті Кремля статтю "Про історичну єдність росіян і українців", яка викликала резонанс в Україні. Він назвав Україну і Росію "частинами, по суті, одного історичного і духовного простору". Доктор історичних наук Георгій Касьянов в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив, що Путін таким чином озвучив територіальні претензії до України й почав просувати тезу про "анти-Росію". "Ця стаття для російського обивателя не нова, мільйон разів вже все озвучувалося. А ось теза про "анти-Росію" - це цікаво. І те, що це адресовано на Захід - про це варто було б подумати. І сама стаття - це "анти-Україна", практично невизнання суб'єктності України як держави й народу", - зазначив учений.