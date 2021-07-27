У Києві відбувався жах — Гордон про хресну ходу на честь Хрещення Русі Дмитро Гордон розкритикував хресну ходу в річницю Хрещення Русі

23:06, Вчора

Під час хресної ходи на честь річниці Хрещення Київської Русі відбувалися кричущі порушення протиепідемічних заходів, заявив журналіст Дмитро Гордон у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

"Я вважаю жахом те, що відбувалося в Києві. Я з повагою ставлюся до вірян будь-якої конфесії, якщо люди хочуть йти хресним ходом, це їхня справа, і справа держави — забезпечити порядок. Але коли під час пандемії 55 тисяч осіб щільними рядами без масок протягом декількох годин знаходяться разом, це жахливо з точки зору майбутнього моєї держави. Я читав, що ці люди говорять про коронавірус, це ж не відповіді людей, які живуть в країні. Чи можна в XXI столітті такій темряві давати хід? Дякувати Богу, припинили ікони цілувати", — сказав він.

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Гордон закликав усіх українців вакцинуватися.

"І взагалі хочу сказати: шановні, робити щеплення треба всім. Я був противником щеплень, але прищепився. Ризики від щеплень незрівнянно менші, ніж ризики того, що можна померти. Я закликаю всіх зробити щеплення і прибрати ризик для суспільства чергового витка пандемії. Я смутно думаю, що восени може бути будь-що", — сказав він.

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Нагадаємо, 27-28 липня в Києві Українська православна церква Московського патріархату проводила хресну ходу на честь 1033-річчя Хрещення Русі. У центрі Києва автомобільний рух під час ходу було частково перекрито, в місті утворилися затори з автотранспорту.

27 липня в 13.00 на Володимирській гірці пройшли урочисті богослужіння, після чого віряни пішли хресним ходом до Києво-Печерської лаври. 28 липня о 9:00 настоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій очолить урочисту літургію на площі перед Успенським собором Лаври.