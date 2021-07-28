Погода в Україні: насуваються сильні шторми Минулої ночі через сильні зливи в деяких населених пунктах України відключилася електрика

13:15, Сьогодні

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Про це йдеться в програмі "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"За минулу ніч тропічні зливи та грози залишили без світла 65 населених пунктів, в основному це не через порвані проводи, а через спрацювання систем безпеки електропідстанцій", - розповіла ведуча.

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Відповідно до прогнозів, 28 липня грозовий фронт прокотиться по всій Україні. Синоптики оголосили штормове попередження, сонячно і сухо буде тільки на півдні та сході.

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Нагадаємо, раніше в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" повідомлялося, що через глобальні зміни клімату Україні загрожують підтоплення прибережних зон і нещадні посухи на півдні. При найгіршому сценарії кліматичних змін частина нині окупованого Криму за кілька десятиліть піде під воду, як і ще пів тисячі українських населених пунктів.