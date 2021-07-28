Треба бути готовими до потужних протистоянь: експерт про нові обстріли на Донбасі Бойовики демонструють готовність до активних дій, зазначив Микола Маломуж

16:25, Сьогодні

Україна має бути готовою до нових провокацій Росії на Донбасі під час військових навчань "Захід-2021".

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, коментуючи нові обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі.

"Ми повинні щодня бути готові до відсічі, удосконалювати свою систему безпеки й оборони, особливо новітніми видами озброєння, техніки, а також дуже ефективними військами. Це війська спеціального призначення, радіоелектронні засоби, новітні ракетні можливості, тактичного рівня – це те, що забезпечить системну оборону і не допустить можливу провокацію з боку бойовиків", - заявив він.

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За словами експерта, обстріли періодично збільшуються "з метою провокації, з метою демонстрації, що бойовики готові до активних дій".

"Це часто інспірується Росією для того, щоб змушувати нас йти на якісь поступки в рамках Мінських домовленостей. Це якраз прогнозована ситуація, і ми повинні реагувати адекватно, даючи відсіч", - зазначив Маломуж.

Ексглава СЗР не виключив, що провокації на Донбасі пов'язані з навчаннями "Захід-2021":

"Це якраз вписується в загальну стратегію, тому що навчання Росії та Білорусі, які проводяться на західних теренах, вони передбачають, можливо, якраз сценарій розвитку подій на лінії розмежування в Донецькій і Луганській області… Можливо, якісь провокації можуть бути з їхнього боку, тому потрібно бути готовими до потужніших протистоянь".

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Нагадаємо, 26 липня незаконні збройні формування на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій Збройних сил України із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Раніше військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як Росія на Донбасі влаштовує курсантам військових училищ "тренування в умовах, наближених до бойових".

"Росія привозить курсантів артилерійських училищ і тренує їх в умовах, максимально наближених до бойових. У деяких випадках ми мали таку інформацію, що навіть застосовували курсантські розрахунки для ведення вогню по наших позиціях", - повідомив він.