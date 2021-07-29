В Україні штормове попередження: синоптики прогнозують град і шквали вітру Середня температура в Україні вдень +32 градуси

10:46, Сьогодні

Нестійку погоду прогнозують синоптики на сьогодні. В Україні оголошено штормове попередження. Град і шквали вітру очікують на заході та у центрі.

Про це повідомляється в ефірі програми «Сьогодні Новини» на телеканалі «Україна 24».

В Києві також очікують рясні зливи. А ось схід та південь огорне спека. Середня температура вдень +32 градуси.

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Напередодні потужна злива накрила Чернівці. За пів години встигла затопити вокзал і перетворити дороги на заплави. Працівникам вокзалу довелося самостійно вимітати воду до стічної ями. А потоки на дорогах були такими стрімкими, що автівки просто глохли. Подекуди вода сягала капотів. Вирувала негода на всьому заході країни. Внаслідок грози 92 населених пункти Львівщини зараз без світла. У Золочеві на Львівщині вітер позривав дахи, а на Прикарпатті – повалив дерева.

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Нагадаємо, на 28 липня синоптики також оголошували штормове попередження в Україні. Про це йшлося в програмі "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"За минулу ніч тропічні зливи та грози залишили без світла 65 населених пунктів, в основному це не через порвані проводи, а через спрацювання систем безпеки електропідстанцій", - розповіла ведуча.

Раніше в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" повідомлялося, що Україні загрожують підтоплення прибережних зон і нещадні посухи на півдні через глобальні зміни клімату. Частина нині окупованого Криму за кілька десятиліть піде під воду при найгіршому сценарії кліматичних змін, така ж доля очікує ще пів тисячі українських населених пунктів.