Вбивство дівчинки під Харковом: сусіди розповіли подробиці про підозрюваного Сусіди вбитої дитини і підозрюваного підлітка розповіли про їхні сім'ї

18:31, Вчора

Підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки з Харківщини затримали. Це 13-річний сусідський підліток. Напередодні вони вдвох пішли з подвір'я. Мама заявила про зникнення дочки, і вже за кілька годин тіло маленької знайшли у покинутому будинку селища Старий Салтів. Подробиці — у сюжеті "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Відомо, що маленька Мирослава гралася на подвір’ї біля свого будинку разом з 13-річним сусідом. Обидві сім’ї мешкають тут у двоповерхівці. Відомо, що близько 6 вечора батьки почали шукати доньку, за годину викликали поліцію, за кілька — зібралися до півтисячі волонтерів на пошуки. Прочісували все довкола, та близько опівночі поліція знайшла тіло дитини. У неї була розбита голова та обличчя. Не одразу, але хлопець зізнався у злочині.

"Хороша сім'я. Благополучна. Нічого такого сказати не можу. Дівчинка завжди вдома була. І вони ж часто гралися з цим хлопчиком, ну у дворі. Так що нічого не можу сказати", — розповіла жителька селища Старий Салтів Алла Фоменко.

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Сусіди розповідають, що підліток проживає з мамою. Вона любить хильнути зайвого і часто свариться з сусідами, інколи може й руку підняти.

"Та все творив, а мама його захищала, тому що синочок. Котів бере і може за ноги і об стінку, в туалет покидати", — сказала сусідка загиблої Людмила Синельникова. "Він і каменюки кидав, він і агресивним був, взагалі якимось був... Я взагалі не розумію, що з ним стало. Виховання від бабусі. Вона всіх ненавиділа і любила тільки одного сина", — розповіла сусідка Неллі Лашина.

Батьків загиблої дівчини зараз удома немає – вони у Харкові. Маму з 13-річним сином теж уночі забрали до райвідділку, аби тут місцеві не влаштували самосуду. На місці й досі поліція — про всяк випадок.

Нагадаємо, що в Білогородці під Києвом 21 червня стався вибух і пожежа в п'ятиповерховому будинку. Як виявилося, це був навмисний підпал. Рятувальники виявили на місці інциденту труп з численними ножовими пораненнями, в якого були вирізані серце та легені. Підозрюваного у вбивстві незабаром було затримано.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, як підозрюваний відшкодовуватиме заподіяні збитки, якщо суд встановить його провину.