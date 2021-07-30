"Велике будівництво": найбільший в Україні спортивний кластер побудують на ВДНГ у Києві У рамках програм президента Зеленського в столиці побудують сучасний простір для спорту

12:48, Сьогодні

Найбільший в Україні спортивний кластер, який почали створювати на ВДНГ у Києві в рамках програм президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Здорова Україна", розміщуватиметься на площі 22 гектарів.

Про це у Facebook повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко. За його словами, уже цього року проєкт буде реалізований на 11 га.

"Той випадок, коли вже сам не можу дочекатися, коли буде зданий цей об'єкт. Сьогодні відбулася презентація концепції цього масштабного об'єкта. Концепцію розробила компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом з литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом", — написав Тимошенко.

Згідно з концепцією, до складу спортивного кластера увійдуть бігові та велодоріжки з професійним покриттям, локації для занять TRX, кросфітом, йогою і фітнесом. Тут будуть облаштовані зони з тренажерами для силових і кардіотренувань, столи для настільного тенісу, басейн з трампліном, баскетбольні й футбольні майданчики, скеледром, бетонний скейт-парк та багато іншого.

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Планується, що перших відвідувачів вже цього літа почне приймати відкрита зона урбан-парку.

"Плануєте ходити? – запитує замглави ОП. - А як же не ходити… Особливо молоді. Простір урбан-парку буде призначений насамперед для активних занять вуличними культурами, проведення батлів і джемів, реалізації спортивних проєктів та медійних заходів".

Окремою важливою частиною урбан-парку виступатиме Street Culture Hub. Це буде місце об'єднання спільнот вуличних культур з різних міст України, де також будуть виступати відомі атлети та артисти.

Усі об'єкти спортивного кластера на ВДНГ будуть безбар'єрними.

"Надалі президент ставить завдання створювати такі круті спортивні об'єкти в кожній області. Спорт і здоров'я стають новим трендом в Україні", — написав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше, оголошуючи про старт проєкту "Здорова Україна", Кирило Тимошенко повідомив, що за середньою тривалістю життя українці сьогодні посідають 115-те місце у світі. На виправлення цієї ситуації і спрямована реалізація програми.