У Києві біля Офісу президента виявили підозрілий предмет: подробиці від поліції Інцидент стався під час мітингу біля ОП

15:35, Сьогодні

У центрі Києва 30 липня поліція виявила біля Офісу президента підозрілу сумку, на місце були викликані вибухотехніки.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

"Сьогодні біля Офісу президента проходить мітинг спільноти ЛГБТ, правоохоронці забезпечують громадський порядок. Вони виявили там підозрілий предмет, це була сумка. Викликали туди колег-вибухотехніків, які оглянули цю сумку. Але, на щастя, знайшовся власник, який повідомив, що просто залишив сумку і ненадовго відійшов. Все обійшлося спокійно, загрози життю і здоров'ю громадян немає", - повідомила вона.

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Нагадаємо, 28 липня в поліцію надійшло повідомлення про замінування Чорнобильської атомної електростанції і можливий вибух. Підрозділи поліції спільно з СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони. Повідомлення виявилося неправдивим.

6 липня анонімний "телефонний терорист" нібито замінував будівлю Київської міської адміністрації. Людина, яка повідомила про це, зажадала викуп у біткоїнах.

Зазначимо, що завідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху є кримінальним злочином, який передбачає ув'язнення від 2 до 6 років.