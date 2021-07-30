Майже половина українців сортує сміття - результати опитування Респонденти також розповіли, чи готові вони платити більше, щоб сміття сортували та переробляли

16:10, Сьогодні

Майже половина українців сортує сміття. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

На запитання, чи сортуєте Ви сміття, дали ствердну відповідь 47,4% респондентів, 45,7% сказали "ні", інші не змогли відповісти.

Учасникам опитування запропонували назвати кілька причин, чому вони сортують сміття. Найпопулярніші варіанти: бо це правильно - 65,0%; хочу змінювати світ на краще - 54,9%; піклуюся про екологію - 52,8%; щоб не нарощувати сміттєзвалища - 41,1%; щоб не показувати поганого прикладу власним дітям - 29,6%.

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Ті, хто не сортує сміття, пояснюють свої дії наступним чином: у моєму дворі немає сортувальних баків - 73,0%; не бачу сенсу, адже потім все везуть на одне сміттєзвалище - 38,7%; не знаю, як правильно це робити - 9,4%; немає на це часу - 7,4%; сортування сміття однією людиною не має реального впливу на покращення екології - 6,8%.

На запитання, чи готові Ви платити більше, щоб сміття сортували та переробляли, респонденти відповідали наступним чином: так - 14,6%; залежить від того, наскільки більше доведеться платити - 40,2%; ні, мене влаштовує поточний стан речей - 12,6%; ні, за це має платити держава, а не я - 24,1%; інше - 1,4%; складно відповісти - 7,1%.

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Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. В ньому взяли участь 1000 осіб. Цільова аудиторія - населення України віком 18-60 років, що проживає в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Час проведення - 29 липня 2021 року.

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Раніше соціологічна компанія Gradus Research провела дослідження, чому українці не проходять регулярний медичний огляд.