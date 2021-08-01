Другої серії не буде — адвокат розповів про стан екссудді Чауса Ростислав Кравець заявив, що подробиці про повернення Чауса поки розкривати не можна

16:24, Сьогодні

Суддя Микола Чаус зараз перебуває в незадовільному фізичному стані, розповів його адвокат Ростислав Кравець у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я не можу це сказати (де знаходиться Чаус — ред.), в першу чергу з міркувань безпеки. Головне, що він живий, його стан, на мій погляд, зовсім не задовільний. З огляду на той час, який він перебував у неволі, очевидно, він незаконно був позбавлений волі, думаю, що йому необхідна психологічна допомога. Що стосується медичної допомоги, вона йому потрібна, і належним чином лікарі її надають. Я не можу сказати, де це відбувається, яким чином", — сказав він.

Читайте також: Чаусу хочуть заткнути рота: експерт заявив про загрозу для екссудді

Адвокат заявив, що Чаус розповів йому про все, що з ним відбувалося, але оприлюднити це поки не можна.

"Мені пан Чаус розповів, що з ним сталося, за його версією: де він перебував, яким чином відбулося його повернення. Зараз я не можу все це розповісти й розумію, чому СБУ так секретно до цього ставиться і його захищає. Мені також вдалося сьогодні поспілкуватися з детективами НАБУ, думаю, що не буде другої серії серіалу щодо спроби відбити пана Чауса у СБУ. Керівництво цих органів і керівництво держави зібралося і вирішило всі питання подальших дій у цій справі. Це все виходить за межі нормального сприйняття. СБУ надає йому охорону й забезпечує надання медичної допомоги", — сказав він.

Раніше екссуддя Микола Чаус, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області. Він розповів, що був викрадений невідомими особами та підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. Чауса затримали й доправили до Києва.

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом його було затримано в Молдові за екстрадиційним запитом України. У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса.