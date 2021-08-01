Готові продукти небезпечні: українцям дали пораду, як купувати їжу в кулінарії Максим Несміянов розповів, як з'ясувати, чи свіжі продукти в магазині

19:57, Сьогодні

Чим небезпечна готова кулінарія в магазинах, розповів у програмі "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Ніхто вам сертифікат якості ніколи не дасть, декларацію якості на продукцію дадуть, зобов'язані дати до покупки товару. Це ще називається "забірний лист", там зазначено - що за продукція, в якому обсязі зроблена, згідно з якими нормативними документами, в якому температурному режимі, термін реалізації. Якщо цієї інформації немає — перед вами прострочення, закривайте питання і йдіть. Наступний лайфхак. Припустимо, ви "олів'є" хочете взяти або окрошку, написано за документами кілограм, а ви бачите, що далеко не кілограм там. Ви просите зважити на терезах відро цього "олів'є", ви бачите, що там два з копійками, це про що говорить? Що прострочений салат змішали зі свіжим і продають людям", — розповів він.

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Також експерт попередив про небезпеку готових продуктів на грилі й дав корисну пораду щодо тари.

"Якщо ви любите гриль, він зберігається до 6 годин без холодильника. Що ми бачили в супермаркеті? Люди, які повинні це знати, як алфавіт, не знають! Люди все це під час обіду беруть, а ще якщо дати їм знижку, то взагалі за милу душу. А ще виникає питання, з якої курки зробили цей гриль, чи була в салаті якісна ковбаса. І таких історій дуже багато. Ще момент, коли вам щось тарують, ви повинні розуміти, що пластмасовий посуд повинен таруватися, дивіться, щоб ваги були, наприклад, мінус вісім грамів. І не викидайте чек. Я б не рекомендував купувати таку продукцію, якій більш як шість годин", — сказав він.

Раніше Максим Несміянов розповів, як продавці на ринках обраховують і обважують покупців, і пояснив, як не стати жертвою обману. "Я зазвичай підходжу і кладу на терези свій телефон. Для мене це контрольна вага. Якщо я бачу, що він на вагах важить більше, то я пропоную вирішити проблему по-доброму або по-поганому", — поділився він.

Також експерт з якості та безпеки харчових продуктів Марія Янчик розповідала, чим може бути небезпечна вулична їжа.