Нападу Росії на Україну в серпні не буде — політик пояснив причини Російський опозиціонер Дмитро Гудков розповів, коли більш ймовірні агресивні дії Росії

10:35, Сьогодні

Росія у серпні не почне широкомасштабну війну з Україною, заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" російський опозиціонер Дмитро Гудков.

"Я вважаю, що у серпні ризики значно нижчі. У Росії період відпусток, це раз. По-друге, наше політичне керівництво готується до того, що у нас помилково називають виборами, я це називаю процедурою дивного голосування. Так що російській владі зараз не до цього. Більш того, я впевнений, що громадяни Росії не підтримають жодну агресію Росії щодо України, це показали й соцопитування, проведені влітку: головний страх росіян — це ризик війни", — сказав він.

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Гудков назвав час, який буде більш небезпечним для України.

"Я нічого не чекаю від серпня поганого в цьому сенсі. Якщо й очікувати якоїсь неадекватної поведінки російської влади — то це ближче до виборів 2024 року, хоча я впевнений, що ніяка військово-політична авантюра не дасть Путіну політичних дивідендів", — сказав він.

Раніше російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що антиукраїнська пропаганда в Росії в останні роки набула "божевільного масштабу". Таким чином він прокоментував статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців".

"Мені здається, що ця точка зору вже просто всім набридла. Вже розмови про те, як" бандерівці ображають росіян", "розпинають хлопчиків"і "не дають російським людям розмовляти російською", трошки дістали всіх. Але уявлення про те, що українці погані люди, що вони злісні та жадібні, схильні до обману, на жаль, впровадилися у свідомість багатьох громадян Росії", — сказав політик.

Крім того, ексзаступник міністра фінансів Росії, публіцист Сергій Алексашенко розповів, яку помилку роблять експерти, коли аналізують дії Володимира Путіна.