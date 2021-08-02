Електронні паспорти прирівняють до паперових: думка експерта Павло Білоусов розповів, чим зручні нововведення

11:29, Сьогодні

Електронні паспорти в Україні прирівняють до паперових з 23 серпня. Коли відбудеться повний перехід на цифрові документи, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань цифрової безпеки Павло Білоусов.

"Світова практика говорить, що не можна забувати про людей, які не користуються цифровими технологіями, тому документи в паперовому вигляді також будуть. Але ми розуміємо, що все розвивається і диджиталізується, і це питання часу, коли всі на це перейдуть. Головна умова для цього — зручність, швидкість і доступність, і це буде рушійною силою для того, щоб всі цифрові інновації швидше вводилися", — сказав він.

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Також з серпня Україна переходить на електронні чеки. Експерт пояснив, чому це зручно.

"У паперовому чеку є ID транзакції, запис про переведення грошей і вся інша технічна інформація — вона зберігається, а на чеку просто дублюється. І коли буде введений електронний чек, людина буде їх отримувати на свій номер, і можна буде в будь-який момент їх підтягнути. Все це буде, воно вже працює, і я бачив уже такі випадки, коли замість паперового чека на телефон приходить електронний. Його можна завантажити та зберігати у себе, в хмарі тощо. Це зручно, тому що якщо у мене є стосик чеків, я не можу зробити за ними пошук, натиснувши Ctrl + F", — сказав він.

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Нагадаємо, з серпня змінилися вимоги до фіскальних чеків. Тепер після розрахунку в касі магазину банківською картою чек збережеться в додатку клієнта. Туди ж можуть потрапляти документи про гарантії.

А вже з 23 серпня електронні паспорти прирівняють до паперових. Це означає, що буде дозволено використовувати цифрові версії внутрішніх ID-паспортів, закордонних паспортів й інших документів, що містять інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про зареєстроване місце проживання.