В Україні розбушувалась негода: буревій розбив автомобілі й затримав поїзди Негода прийшла в деякі регіони України з Закарпаття

14:48, Сьогодні

Через буревій на заході країни не працюють пункти пропуску на кордоні та затримуються потяги. Якого лиха накоїла негода — в сюжеті "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Негода прийшла з Закарпаття. Буревій позривав дахи, повалив кілька десятків дерев. Одне з них упало на автівку просто під час руху, розбило скло, у водія — численні рвані рани правої руки. Його ушпиталили. Рятувальники розчищають траси, щоб можна було проїхати.

У Рівному також оговтуються після бурі. Рятувальники пиляють дерева, що придавили автівки, а власники машин підраховують збитки.

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Сильний вітер обірвав на заході країни дроти контактної мережі. Тож пасажирські потяги запізнюються на одну-дві години. А ось потяг Відень-Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині та на українському Закарпатті затримався на станції Дебрецен аж на 5 годин. До того ж пункт пропуску на українсько-угорському кордоні тимчасово не працює, бо немає світла.

Через сильний туман, що оповив Волинь, сталася масштабна ДТП. Зіткнулися легковик та мікроавтобус. Травмовано сімох людей. Попередньо відомо, що 33-річний водій БМВ виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус. Обох кермувальників, а також п'ятьох пасажирів буса ушпиталили з черепно-мозковими травмами. Деякі з них у вкрай важкому стані.

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Загалом через негоду без світла в Україні залишилися більш ніж пів тисячі населених пунктів. Штормове попередження оголосили й на сьогодні, 2 серпня. Грози, град й шквали очікуються на заході, півночі, півдні та в центрі.

Складні погодні умови сьогодні в Києві та області. Швидкість вітру сягатиме 20 метрів за секунду, повідомляють у Гідрометцентрі. Дощі трохи зіб'ють спеку, але все одно буде спекотно — до 30 градусів. І така погода протримається весь тиждень.

Додамо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла на своїй сторінці у Facebook, що погода в Україні 3 серпня принесе послаблення спеки. Максимальна температура повітря досягне +28 градусів. За її словами, атмосферний фронт у вівторок зачепить схід та південний схід, тому там ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах. А вже з середи побільшає шансів у короткочасних періодичних дощів з грозами.