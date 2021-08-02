В Україні можуть ввести нові обмеження через коронавірус: деталі від "слуги народу"
Михайло Радуцький розповів, які заходи щодо боротьби з COVID-19 обговорюють в уряді
В Україні можуть запровадити обмеження для навчальних закладів, ресторанів, нічних клубів та інших місць масового скупчення, в яких більшість персоналу не вакцинована проти коронавірусу.
Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу", глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. На запитання щодо можливих обмежень, Радуцький відповів:
"Це ще не прийнято, але розглядається Кабміном, що, наприклад, якщо в школі 80% вчителів не вакциновані, то школу можуть перевести на онлайн-навчання. Але, на щастя, в нас поки немає погіршення епідемічної ситуації. По-друге, це можуть бути місця великого скупчення людей – ресторани, нічні клуби. Там також може бути обмеження, що обов'язково 80% персоналу мають бути вакциновані. Але це поки як варіант, це не рішення уряду і ще не приймалося як якесь правило".
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.
"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Відносно лікарень, ліжок, кількості швидких, щодо зарплат лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Відносно лікарень і кисню, я вважаю, ми готові краще, ніж багато інших європейських країн. У нас не було побудовано інфраструктуру, як в інших країнах, і тому ми будували швидко і багато. Якщо у нас є 90 тис. ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тис., я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", - сказав президент.
Дані МОЗ щодо захворюваності на коронавірус в Україні станом на 2 серпня: